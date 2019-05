23. Mai 2019, 22:01 Uhr ASV Dachau Tanzschau im Theatersaal

Zum mittlerweile 14. Mal lädt die Tanzsportabteilung des ASV Dachau zu ihrer jährlichen Tanzschau in den Theatersaal des Sport- und Veranstaltungszentrums, Gröbenrieder Straße 21, ein. Die Aktiven präsentieren am Samstag, 25. Mai, ihre Tänze der aktuellen Saison, an denen sie bereits seit mehreren Monaten arbeiten. Dabei ist von Solos über Duos bis hin zu Gruppentänzen aus verschiedenen Tanzrichtungen alles geboten. Befreundete Gastgruppen ergänzen das vielfältige Programm mit weiteren Darbietungen, unter anderem aus den Bereichen Garde und Pole Dance. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass in den Theatersaal ist um 17.15 Uhr.