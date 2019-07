12. Juli 2019, 21:26 Uhr ASV Dachau Sportliche Ferienplanung

In den Sommerferien bietet der ASV Dachau drei Feriencamps an, auch für Nicht-Mitglieder. In der ersten und letzten Ferienwoche gibt es ein Champ's Camp für Grundschüler. Jeden Tag bereitet eine andere Abteilung des ASV das Sport- und Spieleangebot vor. Die Kinder werden von acht bis 16 Uhr betreut und erhalten ein warmes Mittagessen. Für Kids zwischen sechs und 14 Jahren gibt es ein Beachvolleyball-Camp. Alle Infos unter www.asv-dachau.de.