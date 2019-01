28. Januar 2019, 21:47 Uhr Artenvielfalt Infostände zum Volksbegehren

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Petershausen will Bürger über die Schwerpunkte des Volksbegehrens zur Artenvielfalt an drei Infoständen aufklären. Am Donnerstag, 7. Februar können sich Interessierte von 15 bis 17 Uhr vor dem Edeka-Markt informieren. Am Freitag, 8. Februar, ist ein Infostand von 13 bis 16 Uhr am Marktplatz aufgebaut und am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr wieder vor dem Edeka-Markt.