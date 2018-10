30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Archäologische Sensation Das vergessene Schloss

Der Architekt Hans Schindlböck entdeckt nach hartnäckiger Suche den Standort und die Überbleibsel der "Favorita", des barocken Lusthauses der Grafen von und zu Haimhausen. Lange Zeit zweifelten die Experten an der Existenz des Bauwerks, dessen Reste in die Liste der schützenswerten Bodendenkmäler aufgenommen worden sind

Von Christiane Bracht

Auf einer kleinen Insel umgeben von Wasser lag sie einst. Etwas abseits des Herrschaftssitzes der Grafen von und zu Haimhausen, aber noch innerhalb des Schlossparks. 1712 ließ Franz Ferdinand die Favorita errichten, seinen "Liebling". Architekt war der Hofmaler Andreas Wolff. Nach anstrengenden Regierungsgeschäften zog sich der Graf gerne in das kleine Wasserschlösschen zurück, um in einem der vier Kabinette zu entspannen. Aber in dem barocken Lusthaus wurden auch rauschende Feste gefeiert. Anfang des 18. Jahrhunderts war schließlich die Zeit, in der Prunk und Pracht zelebriert wurde. Wer Macht und Einfluss hatte wie der Graf von Haimhausen, demonstrierte dies. Er war schließlich der zweitmächtigste Mann nach dem Kurfürsten. Während Max Emmanuel in den Niederlanden weilte, regierte Franz Ferdinand von Haimhausen in Bayern.

"Ein tolles Bauwerk wie die Favorita oder die Parkburgen in Nymphenburg dienten der Selbstdarstellung", erklärt Christian Later vom Landesamt für Denkmalpflege. Und so war die Favorita nicht nur architektonisch ein Hingucker. Sie hatte auch einige technische Raffinessen, die die adeligen Gäste beeindrucken sollten. In dem etwa 200 Quadratmeter großen Spiegelsaal, dem Herzstück der Favorita, stand eine riesige ovale Tafel. Dort wurde bei den pompösen Festen das üppige Buffet aufgetischt. Die Tafel konnte man aber auch mit einem manuellen Lift zum Belvedere, einer Aussichtsplattform auf dem Dach, hinaufbefördern. Damals eine Rarität. Für Begeisterung dürfte auch eine Fontaine gesorgt haben, die durch eine Bodenöffnung in der Mitte des Saals schoss. Der Wasserstrahl wurde von einem Brunnen im Keller bis zu neun Meter hoch gepumpt.

Doch das kleine Wasserschlösschen bestand offenbar nur kurze Zeit. Über die Jahrhunderte geriet es in Vergessenheit. Erst als in den 1980er Jahren bei einer Versteigerung ein Stich von Michael Wening (1645 bis 1718) auftauchte, auf dem die Favorita dargestellt war, wurde man auf das Kleinod aufmerksam und begann nachzuforschen. Der Stich gab viele Rätsel auf. Natürlich zweifelten einige auch, dass es die Favorita überhaupt je gegeben hat. Im Deutschen Historischen Museum in Berlin etwa ging man 1986 davon aus, dass der Stich lediglich einen Plan zeige. Doch als man 2007 auf eine Inventarliste stieß, war klar, dass der Hofkupferstecher von Kurfürst Ferdinand Maria von Bayern die Realität abgebildet hatte.

Wo die Favorita gelegen hatte, blieb aber weiter ein Rätsel. Erst jetzt hat der Haimhauser Architekt Hans Schindlböck einen Teil der Fundamente entdeckt. Eine echte Sensation, findet Later. "Bei den meisten Anlagen, weiß man, wo sie gelegen sind. Sie werden nicht neu entdeckt. Das ist schon etwas Einmaliges." Als der Archäologe von dem Fund hörte, machte er sich sofort für den Erhalt stark. Innerhalb von einer Woche waren die Überbleibsel der Favorita in die Liste der schützenswerten Bodendenkmäler aufgenommen. Normalerweise dauert dieser Prozess Monate.

‹ › Was von der Favorita übrig blieb: ein 30 Meter langer, etwa ein Meter hoher bewaldeter Hügel. Unter der Grasnarbe kommen schnell gebrochene Ziegel und Backsteine zum Vorschein. Bild: Toni Heigl

‹ › Der kolorierte Stich von 1712 zeigt die Favorita. Bild: Toni Heigl

‹ › 1701 ist von dem kleinen Barockschlösschen noch nichts zu sehen. Bild: Toni Heigl

‹ › Vor dem Wäldchen am oberen linken Bildrand wurde später die Favorita gebaut. Heute steht nur noch das Schloss Haimhausen Bild: Toni Heigl Wird geladen ...

Am meisten fasziniert Later, dass die Reste der absolutistischen Gartenlandschaft noch "sichtbar" sind. So kann man den Verlauf des Kanalsystems und der einstigen Wege im Schlosspark auf der Bodenreliefkarte noch erahnen, ebenso einen Teil der Fundamente des Schlosses. "Das ist sehr selten." Sichtbar ist allerdings relativ: Man muss schon ganz genau wissen, worum es sich handelt, um das zu sehen. Die Hobbyhistoriker vom Haimhauser Kulturkreis haben nicht umsonst zehn Jahre lang gerätselt, wo die Favorita gelegen haben könnte. Das Wasserschlösschen oder das, was davon übrig geblieben ist, ist heute ein etwa 30 Meter langer, ein Meter hoher und fünf bis zehn Meter breiter bewaldeter Hügel. "Als Kinder haben wir dort gespielt", erinnert sich Schindlböck.

Viele Stunden verbrachten die Hobbyhistoriker vom Haimhauser Kulturkreis in Archiven und Museen, um zu recherchieren. Auf diese Weise fanden sie in einer Fußnote heraus, dass der Nachlass der Grafen von und zu Haimhausen, der in der Fachwelt als verschollen galt, über Umwege im Schloss Sigmaringen gelandet war. Das Inventarium, das sie dort aufstöberten, räumte nicht nur alle Zweifel an der Existenz der Favorita aus, es ließ auch viele Rückschlüsse auf das feudale Leben zu. Denn darin ist genau beschrieben, wo welches Gemälde gehangen hat, wer abgebildet war, mit welchen Lüstern, Spiegeln und Kanapees der Festsaal ausgestattet war. Selbst der Hausrat war penibel aufgelistet.

Architekt Schindlböck betrachtete immer wieder die Stiche von Michael Wening, überlegte, rechnete und diskutierte mit seinen Kollegen vom Kulturkreis. Der Amateurarchäologe Manfred Moosauer war überzeugt, dass das Lusthaus im südwestlichen Schlosspark liegen müsse. Doch einfach drauflos graben konnte man nicht, schließlich ist das Gelände, das früher einmal Schlosspark war, in Privatbesitz - teils Ackerland, teils Wald. Schindlböck hatte Zweifel an Moosauers Theorie - zu Recht, wie sich jetzt herausstellte.

"Wir fanden einen Tagebucheintrag, indem Sigmund von Haimhausen über den entsetzlichen Gestank klagt, der von den Weihern ausgeht. Er hat sie 1750 auffüllen lassen", berichtet Schindlböck. "Aber wir wussten nicht, welche Weiher er meinte. Waren es die der Favorita oder die auf dem Kupferstich von 1701?" Klar ist nur, dass das feudale Leben um 1750 vorbei war. Die Favorita hatte ausgedient. Niemand schaukelte mehr genüsslich in Gondeln auf dem weitverzweigten Kanalsystem, das sogar nach Schleißheim und Nymphenburg führte und so die enge Verbundenheit zu den Wittelsbachern demonstrierte. Statt pompöse Feste mit Maskeraden, Tanz und üppigen Feuerwerken zu feiern oder große Treibjagden zu veranstalten, waren die Grafen von Haimhausen nun die Mitbegründer einer Porzellanmanufaktur oder Vorsteher der Akademie der Wissenschaften.

Engagierter Hobbyhistoriker und Architekt: Hans Schindlböck. (Foto: Toni Heigl)

Und so ist auf einem dritten Stich vom Schloss Haimhausen aus dem Jahr 1805, ebenfalls von Michael Wening, die Favorita nicht mehr zu sehen. Der einstige Lustgarten rund ums Haimhauser Schloss hat sich verändert: Die verspielte Anlage mit Fischweihern und Kanälen ist längst einem englischen Garten mit großen Wiesenflächen, mächtigen Baumgruppen und Wäldchen gewichen.

Das machte die Suche nach dem Wasserschloss für Schindlböck nicht leichter. Immer wieder versuchte er sich die Dimensionen des Wasserschlosses vor Augen zu führen. Anhand des von Wening überlieferten Grundrisses erstellte der Achitekt schließlich am Computer ein Modell, verglich es immer wieder mit dem Stich, überlegte wo im Schlosspark von 1701 genügend Platz dafür gewesen sein könnte, betrachtete heutige Pläne des Geländes und stieß schließlich auf die Bodenreliefkarte. Dort erkannte er eine ungewöhnliche Erhebung am Waldrand nahe dem Schloss. Die Form passte genau zur Favorita - zumindest die Hälfte des Grundrisses kann man dort ausmachen. Schindlböck fuhr zum Fundort, im nordwestlichen Teil des einstigen Schlossparks, kratzte ein bisschen von der Grasnarbe zur Seite und fand gebrochene Ziegel und Backsteine.

Wenn man dort gräbt, würde man sicher Stuck, Scherben von den Spiegeln, Fragmente von Malerei, etwas vom Bodenbelag und vielleicht noch einiges mehr entdecken. Da ist sich Archäologe Later sicher. Ganze Steine vermutet er dort aber nicht. "Die wurden wahrscheinlich für den Umbau des Haimhauser Schlosses genutzt", sagt er. François de Cuvilliés der Ältere hat um 1750 das barocke Herrenhaus nach den Wünschen von Graf Ferdinand Maria umgestaltet und zwei Flügel angebaut. Anders als bisher angenommen, glaubt Later, dass die Favorita nicht abgebrannt ist, sondern schlicht abgerissen wurde. Belegen lässt sich dies wohl vorerst nicht, denn das Landesamt für Denkmalpflege lehnt eine Grabung ab. Diese würde das Denkmal zerstören, erklärt der Archäologe. Man will den Boden lieber unberührt lassen, um alles für die Nachwelt zu erhalten.

Schindlböck trägt sich aber mit dem Gedanken ein 3D-Modell von der Favorita zu entwerfen. Damit sich jeder das kleine Wasserschlösschen vorstellen kann. Außerdem hat ihn der Fund angespornt: Er will weiter forschen.