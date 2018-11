1. November 2018, 21:47 Uhr Arbeitsunfall Maschine trennt Mann zwei Finger ab

Ein 50-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle an der Grundschule in Petershausen schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war der Arbeiter am Dienstag um 13.20 Uhr an der Bohrhülse eines Drehbohrgeräts beschäftigt, wobei der 40 Tonnen schwere Bohrkern ihm zwei Finger einklemmte und zum Teil abtrennte. Der Mann aus Schrobenhausen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bogenhausen geflogen werden.