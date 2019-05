2. Mai 2019, 21:56 Uhr Arbeitsmarkt in Dachau Es herrscht Vollbeschäftigung

Die Arbeitslosenquote sinkt im Landkreis auf einen sehr niedrigen Wert von 1,8 Prozent. Grund ist die stabile Wirtschaftslage

Von Julia Putzger, Dachau

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis sinkt weiter, im April sind nur 1,8 Prozent der Bürger arbeitslos gemeldet. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum noch 2,1 Prozent, im Vergleich zum März ist die Quote um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Die Agentur für Arbeit spricht in diesem Zusammenhang von einer Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt und saisontypischen Entlastungen. Die stabile wirtschaftliche Lage trage ebenfalls positiv bei. "Diese guten Rahmenbedingungen können sowohl jüngere als auch ältere Arbeitslose für sich nutzen", erklärt Andreas Bräutigam, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Freising.

Diese umfasst die vier Landkreise Freising, Erding, Dachau und Ebersberg. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur liegt die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 1,8 Prozent und erreicht somit den niedrigsten April-Wert der vergangenen 20 Jahre, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Insgesamt sind 1614 Personen aus dem Landkreis Dachau bei der Agentur für Arbeit Freising als arbeitslos gemeldet. Demgegenüber stehen aktuell 1130 freie Stellen im Landkreis, knapp 200 davon wurden nahm die Agentur erst im April in den Stellenpool auf. Besonders viele Ausschreibungen gebe es in den Bereichen Verkehr, Logistik und Sicherheit, ebenso im produzierenden Gewerbe. Im April nahmen mehr als 700 Menschen eine neue Stelle an, rund 650 meldeten sich neu arbeitslos.

Damit liegt der Landkreis beim regionalen Vergleich im guten Mittelfeld. Etwas hinterher hinkt man hier jedoch am Ausbildungsmarkt. Von insgesamt 499 ausbildungsinteressierten Jugendlichen, welche die Berufsberatungsangebote der Agentur seit Oktober vergangenen Jahres in Anspruch nahmen, hat bisher lediglich die Hälfte eine berufliche oder schulische Perspektive entwickelt. Im Landkreis Erding hingegen war für fast zwei Drittel der jungen Erwachsenen die Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolgreich.

Solche Zahlen und Vergleiche seien zum jetzigen Zeitpunkt jedoch wenig aussagekräftig, da viele Bewerber beispielsweise noch im Bewerbungsprozess steckten, meint Pressesprecherin Sylvia Bela. Probleme am Arbeitsmarkt seien branchenspezifisch und nicht regional bedingt. Allerdings sei in Dachau durch die Nähe zu München eine besonders starke Abwanderung der Auszubildenden in Richtung der Metropole zu beobachten. Lokale Arbeitgeber seien vom Fachkräftemangel aber generell nicht stärker betroffen als anderswo. Von den 462 seit Oktober ausgeschriebenen Berufsausbildungsstellen wurden bisher rund 40 Prozent besetzt.