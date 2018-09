2. September 2018, 22:19 Uhr Arbeitsmarkt Höchste Ausbildungsrate seit acht Jahren

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September, haben 237 junge Erwachsene im Landkreis Dachau eine Ausbildung angetreten. Das teilt die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) mit. "Das ist die höchste Zahl an Neuverträgen seit 2010, eine sehr gute Nachricht für unsere Wirtschaft", sagt Peter Fink, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Dachau. Vor allem Ausbildungsberufe in der Industrie, im Handel und im Dienstleistungssektor werden ab diesem Jahr verstärkt gelernt. Diese Branchen sind im Dachauer Landkreis ohnehin am stärksten vertreten und immer häufiger auf der Suche nach Auszubildenden. Zu den neuen Azubis in Industrie, Handel und Dienstleistungen gehören auch 23 Personen aus fluchtwahrscheinlichen Herkunftsländern. Das sind fast zehn Prozent aller neuen Ausbildungsverträge. Auch heuer haben viele Betriebe große Mühe alle Lehrstellen zu besetzen. Für 232 freie Plätze gibt es aktuell nur 54 unversorgte Bewerber, wie aus der Statistik der Arbeitsagentur hervorgeht. Die Zahl der nicht besetzten Lehrstellen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 43,2 Prozent. Peter Fink ermutigt deswegen bislang erfolglose Bewerber, auch weiter eine Chance zu suchen.