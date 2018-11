11. November 2018, 22:23 Uhr Arbeitsmarkt Gute Chancen für junge Leute

Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden

Für Jugendliche, die in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz gesucht haben oder dies noch immer tun, könnte die Situation kaum besser sein. Laut Statistik der Arbeitsagentur hatten bis Ende September lediglich drei junge Leute im Landkreis Dachau nichts gefunden. Als "Wermutstropfen" bezeichnete es Agentur-Chefin Karin Weber jedoch, dass zum Ende des Berufsberatungsjahres noch 115 Stellen offen waren. Für die Betriebe sei das sehr enttäuschend.

"639 Auszubildende gibt es in Dachau derzeit im Handwerk", bilanzierte Ehrenkreishandwerksmeisterin Irmgard Hetzinger-Heinrici, darunter sind 46 Flüchtlinge. Für die Industrie- und Handelskammer meldete Florian Kaiser 237 Neuzugänge - bei 232 unbesetzten Stellen. Viele Unternehmen bekämen "wenige bis gar keine Bewerbungen".

Für Flüchtlinge und Asylbewerber gibt es an der Berufsschule Dachau fünf Klassen, es waren schon mal zwölf. Dort wird laut Berufsschulleiter Johannes Sommerer gute Arbeit geleistet. Für die Schule sei es eine große Aufgabe, die jungen Leute, die inzwischen die Fachklassen besuchen, weiterhin zu fördern. Vor allem im sprachlichen Bereich bestehe noch hoher Bedarf.

Die Zahl der Jugendlichen ohne Ausbildung an der Berufsschule ist im Vergleich zum vergangenen Jahr von 100 auf 80 zurückgegangen. Die Berufsorientierung an den Mittelschulen funktioniere sehr gut, betonte Schulamtsdirektor Albert Sikora. "Jeder, der will, hat eine Chance auf einen Ausbildungsplatz."