4. September 2018, 22:03 Uhr Arbeitsamt Vorbild für die Kinder

Arbeitgeber sollen Eltern ohne Job neue berufliche Perspektiven geben

Die Agentur für Arbeit Freising/Dachau appelliert zum Schulbeginn an Arbeitgeber, Eltern, die Leistungen aus der Grundsicherung erhalten, berufliche Perspektiven zu geben. "Eine gute Schulbildung legt den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Bereits in den ersten Schuljahren brauchen Kinder Vorbilder, die ihnen vermitteln, dass Lernen und Arbeiten zum Leben gehören", betont Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising/Dachau. Sie fordert deshalb die Arbeitgeber auf, Eltern, die etwa Hartz IV beziehen, neue Chancen zu bieten.

Im Landkreis Dachau leben aktuell rund 500 Familien mit Kindern unter 18 Jahren, die aus verschiedenen Gründen auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen sind. Darunter etwa 290 Mütter und Väter, die ihren Nachwuchs allein erziehen. Seit mehr als sieben Jahren werden diese Frauen und Männer im Jobcenter Dachau von einer eigenen Arbeitsvermittlerin betreut. Sie ist selbst alleinerziehende Mutter. Hier erhalten Eltern eine engagierte Beratung, Informationen über die verschiedenen Kinderbetreuungsmöglichkeiten und intensive Unterstützung bei ihren Bewerbungen.

"Eine ganzheitliche und vor allem individuelle Beratung ist wichtig, damit Müttern und Vätern die Rückkehr ins Arbeitsleben gelingt", erläutert Peter Schadl, Geschäftsführer des Dachauer Jobcenters. "Besondere Lebenssituationen erfordern besondere Lösungsansätze." Deshalb bietet das Jobcenter Dachau bereits seit einigen Jahren eine Bildungsmaßnahme speziell für Mütter mit Migrationshintergrund an. Neben Tipps zur Bewerbung und der Schulung von EDV-Kenntnissen stehen hier auch Deutsch und Informationen zum sozialen Leben in Deutschland auf dem Stundenplan. Der Kurs dauert vier Monate und findet in Teilzeit statt.

Der Bedarf an Teilzeitstellen ist laut Schadl gerade bei Eltern von kleineren Kindern groß. Arbeitgeber, die Jobs für Eltern anbieten möchten, können sich mit dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Dachau in Verbindung setzen. Er ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Servicenummer 0800/4 5555 20 zu erreichen.