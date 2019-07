12. Juli 2019, 21:27 Uhr Arbeitsamt Dachau Lehrstellen auf den letzten Drücker

In der Agentur für Arbeit in Dachau findet eine Last-Minute-Lehrstellenvermittlung statt. Jugendliche aus dem Landkreis, die bisher keine passende Lehrstelle gefunden haben und noch nicht mit der Berufsberatung in Kontakt stehen, können sich am Dienstag, 23. Juli, zwischen 8.30 und 12 Uhr über offene Ausbildungsplätze in der Region informieren. "Zum Bewerben ist es noch nicht zu spät. Für geeignete und motivierte Jugendliche haben wir aktuell noch Ausbildungsstellen in den unterschiedlichsten Berufen im Angebot", sagt Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising/Dachau. "Gesucht werden Einzelhandelskaufleute, Verkäufer, Büromanagement- und Bank-Kaufleute, Elektroniker, Handelsfachwirte, Großhandelskaufleute, medizinischen Fachangestellte, Kfz-Mechatroniker oder Lagerlogistik-Fachkräfte." Im Handwerk sind ebenfalls noch Ausbildungsplätze frei.