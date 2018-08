22. August 2018, 22:04 Uhr Arbeiterwohlfahrt Ausflugsreihe für Frauen und Kinder

Die Ausflugsreihe "Frauen unterwegs", die vom Projekt Interkultureller Dialog des Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverbandes Dachau organisiert wird, lädt Frauen und ihre Kinder erneut zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Am Dienstag, 4. September, fährt die Gruppe in das Museum "Mensch und Natur" und nimmt dort an der Führung "Guten Appetit" teil. Bei der Führung dreht sich alles um das Thema Essen und Trinken rund um den Globus. Die Teilnehmer können selbst Rezepte aus fernen Ländern ausprobieren und erfahren während dem Essen mehr über ganz unterschiedliche Tischsitten und andere Bräuche. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Dachauer Bahnhof. Die Führung und die Eintritte der Kinder werden von der AWO gezahlt, die Teilnehmerinnen müssen ihre Fahrkarten und je 2,50 Euro Eintritt selbst bezahlen. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens Dienstag, 28. August.