Es herbstelt. So traurig dieser Umstand manch einen stimmen mag, er hat auch seine guten Seiten: die Pilze sprießen im Wald wieder aus dem Boden. Nach dem langen warmen Sommer und dem Regen in den vergangenen Tagen ist die Schwammerlsaison nun eröffnet. Die Suche nach Maronen, Steinpilzen, Braunkappen und anderen essbaren Sorten kann somit beginnen.

Doch beim Suchen nach den begehrten Schwammerln gelte es einiges zu beachten, gibt Ernst-Ulrich Wittmann zu bedenken. Der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Dachau (JJVD) hat den Eindruck, dass seit ein paar Jahren immer mehr Menschen die Pilzsuche als ihr Hobby auserkoren haben. Entsprechend zu nehme die Zahl derer, die versuchen, sich ihren Weg durch das Unterholz zu bahnen. "Manche Menschen scheinen zu vergessen, dass sie nicht alleine auf dieser Welt sind", sagt Wittmann. Von großräumigen Absperrungen, wie sie beispielsweise in Österreich üblich sind, hält der Jäger trotzdem nichts. "Ich bin kein großer Fan von Verboten", sagt er. Man könne lediglich versuchen, an die Vernunft der Menschen zu appellieren. Die Natur sei für alle da und das sei auch gut so - man dürfe nur nicht vergessen, dass die Natur auch und vor allem Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten sei.

Auf das Pilze suchen im Wald müsse deshalb niemand verzichten, der einige grundsätzliche Regeln befolge, sagt Wittmann. Weil viele Wildtiere in der Dämmerung auf Nahrungssuche gehen, sei es ratsam zu dieser Zeit nicht im Wald zu sein, um die Tiere nicht zu stören. Zudem empfehle es sich, am Waldrand und entlang der ausgeschriebenen Wege zu sammeln und nicht etwa im Unterholz, da dieses Rückzugsort für viele Wildtiere sei. Es sei außerdem empfehlenswert, nicht allzu leise zu sprechen, so dass die Tiere frühzeitig auf einen aufmerksam würden, die Lage einschätzen und sich gegebenenfalls zurückziehen könnten. Hunde sollten zudem nicht unkontrolliert herumlaufen, sondern besser an der Leine geführt werden.

Detailansicht öffnen Franz Knierer ist als Dachauer Förster für das Forstgebiet Odelzhausen zuständig und kennt alle Pilze in seinem Wald beim Namen. (Foto: Niels P. Joergensen)

Doch nicht nur der Schutz der wilden Tiere ist wichtig. Auch für die Pilzernte selbst hat Wittmann einige Tipps: Das Myzelgeflecht der Schwammerl dürfe nicht beschädigt werden. Empfehlenswert sei deshalb, die Pilze nicht auszureißen, sondern mit einem Messer abzuschneiden und die Schnittfläche danach abzudecken. Geerntet werden sollten zudem nur Pilze, bei denen man sicher sein könne, dass sie genießbar seien - und auch nur eine Menge, die für den eigenen Verbrauch gedacht sei. "Pilze, die sie nicht kennen oder von denen sie wissen, dass sie ungenießbar oder gar giftig sind, überlassen sie am besten einfach der Natur", rät Wittmann.

Der Dachauer Förster Franz Knierer sieht die Lage ein wenig entspannter als Wittmann. Anders als dieser habe er bislang nicht beobachten können, dass die Zahl der Pilzsucher drastisch zugenommen habe, sagt Knierer, der für das Forstrevier Odelzhausen zuständig ist. Zu Beginn der Saison darauf hinzuweisen, wie man sich idealerweise im Wald zu verhalten hat, findet Knierer trotzdem sinnvoll - auch wenn er sicher ist: "Die richtigen Schwammerlfüchs' kennen sich eh aus."

Detailansicht öffnen Im Dietenhausener Wald wächst neben vielen anderen Sorten auch der Ziegenbart. (Foto: Niels P. Joergensen)

So einer ist Josef Lochner. Er geht gerne in die Pilze, wenn auch nur drei, vier Mal im Jahr. "Man muss es ja auch nicht übertreiben, sonst werden bloß die Pilze ausgerottet", sagt er. Vor gut zwei Wochen gab es nach einem Waldspaziergang schon die erste Schwammerlsuppe, beim Gang in der vergangenen Woche sei der Korb jedoch leer geblieben. "Ich habe nicht mal einen Fliegenpilz gesehen", sagt Lochner. Vor zwei Jahren, erinnert sich der Dachauer, sei das ganz anders gewesen: da sei nach einer halben Stunde der ganze Korb voll gewesen. Ob das in diesem Jahr genauso sein wird, es wird sich wohl erst noch zeigen.

Ins Unterholz geht Lochner grundsätzlich nicht, schon alleine wegen der Zeckengefahr. Er ist meistens im Hochwald unterwegs. "Am Wegrand findet man ja nichts", sagt Lochner. Weil er aber sowieso erst gegen 10 oder 11 Uhr mittags losziehe, schrecke er sowieso kein Tiere mehr auf, ist Lochner überzeugt. Wenn er auf seiner Tour ausgerissene oder wurmige Pilze findet, dreht er sie mit dem Schwamm nach unten, so dass die Sporen freigesetzt werden, sich verteilen und zu neuen Myzelien auskeimen können.

Detailansicht öffnen Jäger Ernst-Ulrich Wittmann sucht zwar selten Pilze, aber im Wald ist er oft. (Foto: Privat)

Wie gut die diesjährige Saison wird, muss sich wohl erst noch zeigen. Zu trocken sei der Sommer bislang gewesen. Mit dem Regen jetzt und im Anschluss hoffentlich noch ein paar warmen Tagen diesen Herbst bestehe allerdings nach wie vor noch die Chance auf eine gute Pilzernte, sagt Knierer. Allerdings machen den Pilzen, die es am liebsten warm und feucht mögen, schon seit Jahren extremer werdende Temperaturen zu schaffen, sagt Wittmann. Daran, dass das so ist, sei jedoch trotz seines teils achtlosen Verhaltens nicht in erster Linie der Mensch schuld, sondern das Klima, sagt er. "Der Klimawandel ist ein zentraler Faktor."

Lochner will am kommenden Wochenende noch einmal sein Glück versuchen. Ob er einen guten Fleck zum suchen kennt? "Das darf man als echter Schwammerlsucher nicht verraten", sagt Lochner.