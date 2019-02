8. Februar 2019, 21:46 Uhr Antrag Mehr Zeit zum Schwimmen

Stadtrat Moll fordert längere Öffnung des Hallenbads

Von Petra Schafflik, Dachau

Schwimmen ist gesund und erfreut sich bei den Bürgern der Stadt großer Beliebtheit. Damit die Dachauer noch mehr Zeit haben, sich dem nassen Sport zu widmen, fordert Stadtrat Wolfgang Moll (parteilos) jetzt in einem Antrag verlängerte Öffnungszeiten für das Hallenbad. Der Volkssport Schwimmen genieße "in allen Altersgruppen unserer Gesellschaft höchste Beliebtheit" und diene auch der Gesundheitsprävention, so Wolfgang Moll. Auch werde die Dachauer Schwimmhalle von den Bürgern sehr gut angenommen. Und gerade in den Wintermonaten biete sich das Bad "als vergleichsweise preisgünstige Sportstätte da."

. Allerdings hätten sich die Lebensgewohnheiten wie auch die Arbeitszeiten der Bürger verändert, "und damit auch das Zeitfenster für Sport und Freizeitbetätigung", schreibt Moll in seinem Antrag, den auch die Stadtwerke Dachau als Betreiber des Bads erhalten haben. Wegen der bisher begrenzten Öffnungszeiten des Hallenbads seien nicht wenige Dachauer, darunter auch organisierte Sportler, auf die Schwimmhallen der Nachbargemeinden und der in München angewiesen, die bis 23 Uhr geöffnet haben.

Um nun den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger entgegen zu kommen, fordert Stadtrat Moll von Herbst an längere Öffnungszeiten der Schwimmhalle. An Wochentagen soll das Bad wenigstens dreimal die Woche abends bis 22 Uhr geöffnet sein. Bisher müssten die Badegäste spätestens um 20.45 Uhr raus aus dem Wasser, um rechtzeitig zur Schließung um 21 Uhr das Bad zu verlassen. Am Samstag wünscht sich Moll Badebetrieb bis 22 Uhr. Bisher endet der öffentliche Betrieb um 16.30 Uhr, weil danach der Schwimmverein trainiert.

Auch an den Sonn- und Feiertagen sollen Bürger mehr Zeit haben fürs Schwimmvergnügen oder Sporttraining, Wolfgang Moll fordert deshalb die Schließzeit von bisher 19 Uhr auf künftig "zumindest 22 Uhr zu erweitern." Alle Schwimmzeiten stehen für Moll unter der Prämisse, dass Veranstaltungen und Wettkämpfe von Dachauer Vereinen auch weiterhin priorisiert ermöglicht würden.