Die Dachauer ÖDP hat über ihre Fraktion im Kreistag einen Antrag eingebracht, mit dem sie erste konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des neuen Artenschutzgesetzes im Landkreis Dachau anregen will. "Mit dem Antrag sollen gleich mehrere Initiativen im Landkreis angestoßen werden", schreibt die ÖDP in einer Pressemitteilung. Zum einen soll sichergestellt werden, dass die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen für einen landesweiten Biotopverbund auf Kreisebene auch umgesetzt werden. Zum anderen wünscht sich die ÖDP einen Austausch mit allen Beteiligten, insbesondere auch unter Einbeziehung der Landwirte.

Hintergrund des Antrags ist eine von Otto Mayrhofer aus Karlsfeld ausgearbeitete Studie mit dem Titel "Landkreis der Waldränder", die im Landratsamt laut ÖDP vorliegt. Demzufolge verfügt der Landkreis Dachau über vergleichsweise wenig Waldfläche gegenüber anderen Landkreisen. Trotz dieses geringen Waldanteils gebe es jedoch äußerst viele Waldränder bedingt durch eine hohe Zahl kleiner Waldstücke, so die ÖDP. Bei einer geschätzten Waldrandlänge von mehr als 600 Kilometern verfüge der Landkreis über "ein großes Potenzial an Waldrand-Lebensraum", das es bei den Überlegungen zur Schaffung eines Biotopverbundes zu nutzen gelte. "Das erfolgreiche Artenschutz-Volksbegehren 'Rettet die Bienen' hat gezeigt, dass große Teile der Bevölkerung mehr Einsatz für den Artenschutz fordern", so ÖDP-Kreisrat Georg Weigl. Die Umsetzung der vom Landtag beschlossenen Maßnahmen müssten nun lokal bei im Landkreis Dachau vorangetrieben und erste Umsetzungsschritte möglichst rasch sichtbar werden. Der bayerische Landtag hatte am 24. Juli zwei Gesetze beschlossen, mit denen das von der ÖDP initiierte Artenschutzbegehren "Rettet die Bienen" angenommen wurde. Neben den vom Volksbegehren verlangten Änderungen im Naturschutzgesetz hatte die Landesregierung zusätzlich ein Gesetz zur finanziellen Sicherung der Umsetzung auf den Weg gebracht, Versöhnungsgesetz genannt. Artikel 19 des Naturschutzgesetzes sieht nunmehr ein bayernweites Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope vor: "Für die Auswahl von Flächen hat der funktionale Zusammenhang innerhalb des Biotopverbunds besonderes Gewicht. Zur Umsetzung sollen unter anderem entlang von Gewässern, Waldrändern und Verkehrswegen Vernetzungskorridore geschaffen werden. Die Umsetzung erfolgt im Wege kooperativer Maßnahmen", heißt es darin.