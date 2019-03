15. März 2019, 22:03 Uhr Antrag im Kreistag Highways für Räder

CSU fordert Schnellwege entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und S-Bahnlinien

Von Thomas Hürner , Dachau

Die Idee wird für den Großraum München bereits seit einiger Zeit diskutiert, nun hat auch die CSU-Kreistagsfraktion das Thema für sich entdeckt: "Ein Konzept für ein Grundnetz von Fahrradschnellwegen" solle erstellt werden, heißt es in einem entsprechenden Antrag an den Kreistag. Der Verkehrssektor müsse "seinen Beitrag leisten", die Zukunft der Mobilität "umweltschonend und ressourcensparend" sein.

Noch existieren keine solchen "Highways für Räder", eine Pilotstrecke zwischen der Grenze der Landeshauptstadt München und den beiden Landkreiskommunen Unterschleißheim und Garching befindet sich aber in der Planungsphase und soll bis zum Jahr 2021 fertiggestellt werden. Vier Meter breit und zweispurig soll die rund 13 Kilometer lange Strecke werden, kurvenfrei und möglichst ohne Kreuzungen, befahrbar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometern. Ein Modell für den Landkreis Dachau? Ja, findet die CSU-Fraktion: Vor allem Strecken entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und S-Bahnlinien würden sich anbieten, glaubt Helmut Zech (CSU), der Antragssteller und Bürgermeister von Pfaffenhofen an der Glonn.

Konkret sollen Radschnellwege entlang der A 8 von Odelzhausen nach München, der B 471 von Oberschleißheim nach Fürstenfeldbruck sowie entlang der S-Bahnlinien von Altomünster und Petershausen nach Dachau und München geprüft werden. Damit wolle man der Entwicklung Rechnung tragen, dass es immer mehr Fahrradpendler gebe und das Interesse an E-Bikes steige, so Zech.

Auch Michael Eisenmann, Stadtrat vom Bündnis für Dachau, hält Radschnellwege grundsätzlich für eine gute Idee. Er glaubt aber nicht, dass der Antrag besonders durchdacht ist. Möglicherweise wolle die CSU nur davon ablenken, dass ihre Lieblingsprojekte Nord- und Ostumfahrung nie umgesetzt werden können. "Die CSU verkennt die rechtliche Lage", sagt Eisenmann. Denn "Radwege per se" könnten nur von den Gemeinden gebaut werden, die Gesetzgebung sei anders als beim Straßenbau, bei dem die Zuständigkeiten klar zwischen Stadt, Landkreis und Staat getrennt seien. "Wenn eine Radstrecke durch vier Gemeinden geht, dann müssen die planungs- und baurechtlichen Schritte jeweils einzeln angegangen werden", so Eisenmann. Die Landesregierung sei nun in der Pflicht, sagt Eisenmann, "wir brauchen ein Gesetz wie in Nordrhein-Westfalen, wo so etwas inzwischen problemlos möglich ist."

Für Landrat Stefan Löwl (CSU) ist die Frage nach der Zuständigkeit ebenfalls eine Hürde, die es noch zu überwinden gilt. Dieses "Klein-Klein" sei schwierig, da Radschnellwege derzeit immer "interkommunal" abgestimmt werden müssten. "Ist ja auch logisch", sagt Löwl, "es geht immer um relativ lange Strecken, in denen verschiedene Kommunen miteinander vernetzt werden sollen." Der Antrag werde nun jedenfalls in das neue Radverkehrskonzept eingearbeitet, so der Landrat, für den die Dringlichkeit einer neuen rechtlichen Grundlage unverkennbar ist: "Die Dynamik im Radverkehr ist nicht mehr dieselbe wie früher", sagt Löwl, "deshalb müssen wir auch für Pendler Angebote schaffen."