7. April 2019, 22:29 Uhr Antrag im Gemeinderat Haimhausen soll blühen

Alle Parteien sind sich einig: Gemeindeeigene Flächen will man künftig so bepflanzen, dass Insekten angelockt werden

Von Rudi Kanamüller, Haimhausen

Die Bienen schaffen, was sonst so gut wie unmöglich ist: Eine All-Parteien-Koalition im Haimhauser Gemeinderat sorgt sich um die Artenvielfalt und um den Lebensraum der kleinen Nutztiere - und das angeführt von der CSU-Fraktion. Deshalb hat sie im Gemeinderat den Antrag eingebracht, alle gemeindeeigenen Flächen für das Projekt "Rettet die Bienen" zu nutzen. Abgestimmt über den Antrag wird in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 11. April.

Was sich die CSU vorstellt, erläuterte in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Fraktionsvorsitzende Thomas Mittermair. So schlägt die Haimhauser CSU vor, die Flächen, die für das Projekt in Frage kämen, zu überprüfen, zu kartieren und durch entsprechende Anpflanzungen aufzuwerten. Mittermair verwies in diesem Zusammenhang auf die Gemeinde Mammendorf, wo ein ähnliches Projekt sehr erfolgreich laufe. In Mammendorf böten Landwirte jedem Bürger, der in Mammendorf lebe, Wiesenpatenschaften an, so dass jeder zum "Bienenretter" werden könne. Insgesamt, so Mittermair, seien inzwischen etwa 45 Wiesenpatenschaften entstanden. Dies könne Bürger anstoßen, in den eigenen Gärten aktiv zu werden, und zum Beispiel auch mal den Löwenzahn wachsen zu lassen. Die Konsequenzen hat auf alle Fälle schon einmal die Gemeinde Haimhausen selbst gezogen. Sie tauscht die obligatorischen Geranien in den Pflanztrögen vor dem Rathaus gegen bienenfreundliche Pflanzungen aus.

Mit ihrem Vorstoß hat die CSU jedenfalls die Herzen der Gemeinderäte erreicht. Dorothea Hansen (Bündnis 90/Die Grünen) findet den Antrag jedenfalls "total positiv". Ebenso dass auf den Gemeindegrundstücken "kein Glyphosat ausgebracht" wird. Willi Welshofer (Bündnis 90/Die Grünen) regte an, die Gemeinde solle bei ihren verpachteten Grundstücken, den Landwirten die Pacht ermäßigen. Außerdem riet Hobbyimker Welshofer zur Anpflanzung von Sommerflieder, Weiß- und Sanddorn. Die so hübsch gelb blühenden Forsythien im Garten brächten den Bienen jedoch nichts, so Welshofer. Wichtig sei Aufklärungsarbeit. "Schauen wir uns doch mal an, wie es in den frühen Bauerngärten ausgeschaut hat!"

Auch Ludwig Meier von der SPD unterstütze den CSU-Antrag "vorbehaltlos" und empfahl, sich vorwiegend um die Flächen zu kümmern, "die von unserem Bauhof gepflegt werden". Außerdem schlug er vor, die Flächen in den Neubaugebieten gleich bienenfreundlich zu bepflanzen und einen Biologen zur Bewertung der Flächen heranzuziehen, denn "wir verfügen zwar über die Ortskenntnis, aber nicht über das entsprechende Wissen".

Michael Kuffner von der Bürgerstimme sagt: "Jeder kann überlegen, was er in seinem eigenen Garten dazu beitragen kann." Er verweist auf ein ein Hektar großes Grundstück zwischen Marienmühle und Oberschleißheim, auf dem bereits im neunten Jahre eine wunderschöne Blumenwiese entstanden sei und die vom Bund Naturschutz gepflegt werde. Bürgermeister Peter Felbermeier pflichtet ihm bei: "Das ist sensationell, was dort gemacht wird." Und: "Das ist ein Kleinod, das seinesgleichen sucht."

Die Artenvielfalt sei eine "gesellschaftliche Aufgabe und nicht eine Frage irgendeiner Unterschrift." Eine Reduzierung der Pacht für gemeindliche Flächen lehnt Felbermeier jedoch ab. Denn die liege erheblich unter dem, was der Markt hergeben würde. Überflüssig sei laut Felbermeier auch ein externer Berater. "Den brauchen wir nicht", sagt der Rathauschef mit Verweis auf die Fachkompetenz des Vereins Dachauer Moos. Dessen Geschäftsführer Robert Rosser stehe mit fachkundigem Rat zur Verfügung.

Angelika Goldfuß von der ÜB empfiehlt, die Bürger durch das Gemeindeblatt aufzuklären und zu informieren. Josef Brandmair von der Bürgerstimme informiert die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass die Bauhofmitarbeiter verschiedener Gemeinden vom Verein Dachauer Moos über Anpflanzungen, Ansaat und die Pflege von Flächen geschult worden seien.