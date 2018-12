2. Dezember 2018, 22:20 Uhr Antrag der SPD-Fraktion WC am neuen Fondi-Platz

Stadtrat beschließt simple, aber effektive Lösung für die Grünanlage

Die Grünfläche hinter dem Stadtteilzentrum in Dachau-Ost heißt seit August offiziell Fondi-Platz. Die Widmung der Grünanlage war das Geschenk der Stadt Dachau zum 20-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Dachau und dem italienischen Städtchen Fondi. Damit die unscheinbare, aber weitläufige Wiese ihrem neuen Ansehen gerecht wird, soll die Anlage im kommenden Jahr gärtnerisch umgestaltet werden. Entstehen soll ein mediterran anmutender Garten mit südländischen Gehölzen, Kräutern und Blumen.

In so einer einladenden Oase braucht es dann aber auch ein öffentliches WC, findet die SPD-Fraktion im Stadtrat, die deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Tatsächlich könnte eine WC-Anlage nach Vorbild der Toiletten am Unteren Markt neben dem Bus-Wartebereich gebaut werden, hat die Stadtverwaltung eruiert. Kostengünstiger umzusetzen wäre aber eine Umwidmung der schon vorhanden WC-Anlage im Kellergeschoss des Stadtteilzentrums. Diese Toilette, die für Veranstaltungen geplant ist, aber einen eigenen Zugang hat, könnte öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch ein barrierefreies WC gibt es im Umfeld des Fondi-Parks schon: im Durchgang zwischen Apotheke und Bücherei. Einzig eine neue Beschilderung wäre nötig, um auf die Einrichtungen aufmerksam zu machen. Für diese simple Lösung votierten die Stadträte im Verkehrsausschuss einstimmig.