25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Antrag an den Stadtrat Bündnis für Dachau will mehr Grünflächen

Der vergangene Sommer hat deutlich gezeigt, dass auch eine grüne Stadt wie Dachau verstärkte Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel unternehmen muss. Das Bündnis für Dachau stellt deshalb den Antrag, dass die Stadt Dachau ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeiten soll. Das ISEK ist die zentrale Voraussetzung für viele Förderprogramme zur Schaffung, Erweiterung und Vernetzung von Grünflächen und wird wiederum selbst von Förderprogrammen wie "Zukunft Stadtgrün in Bayern" gefördert. Die Stadt Dachau hat in den letzten Jahren einige wichtige Projekte zur Aufwertung Ihrer Grünflächen durchgeführt. Gelungene Beispiele hierfür sind die Würmverführung und das Postschulgelände. Mit dem fortschreitenden Klimawandel wird es aber noch wichtiger, verstärkt Grünflächen zu schaffen und diese wirksam zu vernetzen, was zuletzt auch in der Stadtklimaanalyse bestätigt wurde. Mit dem Konzept Grün-Blau aus der Integrativen Stadtentwicklung liegt bereits eine wichtige Planung für durchgängige Grünzüge vor. Für das Bündnis Dachau ist es daher sinnvoll, ein ISEK zu erarbeiten, um weitere Fördermöglichkeiten zu erschließen, um bereits vorhandene Konzepte weiter voranzutreiben.