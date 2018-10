21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Antrag an den Gemeinderat Arbeitskreis gefordert

Freie Wähler wollen Gespräche über die Situation in den Kindergärten

Der Unfrieden in zwei Schwabhauser Kindergärten alarmiert die Freien Wähler Schwabhausen (FWS) und den Bürgerblock Arnbach (BBA). Die gemeinsame Fraktion hat jetzt einen Dringlichkeitsantrag für die nächste Gemeinderatssitzung gestellt und fordert die Bildung eines Arbeitskreises, der sich mit der Situation in den beiden Einrichtungen beschäftigt. Zudem wünscht die Fraktion einen runden Tisch, an dem alle Seiten zu Wort kommen.

Wie jetzt bei der Bürgerversammlung in Schwabhausen bekannt wurde, gehen die Eltern offenbar auf die Barrikaden. Beim Kindergarten von "Denk mit" kritisieren sie die hohe Fluktuation der Mitarbeiter, vor allem aber der pädagogischen Leitung. In den vergangenen zwei Jahren ist von ursprünglich zwölf Mitarbeitern nur eine dort geblieben, und die pädagogische Leitung hat seit der Übernahme durch "Denk mit" bereits drei Mal gewechselt.

Beim Montessori-Kinderhaus in Arnbach gibt es offenbar Gerüchte, nach denen Kindern "Leid angetan" werde. Bestätigen ließen sich die Anschuldigungen offenbar nicht. Bei einer Überprüfung des Hauses durch Landratsamt und Gemeinde sind keine Verstöße festgestellt worden. Dennoch gibt es bereits eine anonyme Drohung, deshalb hat die Gemeinde die Polizei eingeschaltet.

Die FWS/BBA will nun Licht ins Dunkel bringen, indem sie einen runden Tisch für Elternbeirat, Kindergartenleitung, die Gemeindeverwaltung sowie Vertreter des Gemeinderats anberaumt. In der Bürgerversammlung hatte Bürgermeister Josef Baumgartner aber bereits erklärt, er wolle mit allen Beteiligten Gespräche führen, um eine Lösung zu finden. "Die Möglichkeiten der Gemeinde zur Einflussnahme insbesondere auf die Personalsituation der beiden Kindergärten sind zwar begrenzt, die vorhandenen Spielräume müssen aber ausgereizt werden", so die Freien Wähler. Im Interesse der Kinder und ihrer Eltern könne man nicht länger warten, deshalb ein Dringlichkeitsantrag.