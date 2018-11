28. November 2018, 21:55 Uhr Anschlussstelle Odelzhausen Unfallserie auf der Autobahn A 8

Aufräumarbeiten führen bei Odelzhausen zu langen Staus

Die Autobahn A 8 zwischen der Anschlussstelle Odelzhausen und Sulzemoos gilt als unfallträchtig, und diesen Ruf haben mehre Zusammenstöße am Dienstag verstärkt. Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr. Ein 50-jähriger Münchener war mit seinem Auto auf der linken Fahrspur der A 8 in Richtung München unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Odelzhausen erkannte er das Stauende auf der Autobahn zu spät und wich nach rechts aus, um nicht aufzufahren. Hierbei übersah er offenbar einen Kleintransporter. Der 27-jährige Fahrer des Transporters aus dem Landkreis Traunstein musste deshalb nach rechts ausweichen, stieß hierbei jedoch selbst gegen einen Sattelzug auf der rechten Spur, der durch den Zusammenprall in den angrenzenden Grünstreifen fuhr und dort stecken blieb. Nach dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug schleuderte der Kleintransporter noch quer über die Fahrbahn und prallte in die Betonmittelwand. Beide Insassen des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle war der Fahrer des Pkw mit seinem Mobiltelefon beschäftigt und hat vermutlich deshalb das Stauende zu spät erkannt. Zur Bergung des festgefahrenen Sattelzuges mussten zwei Autokräne an die Unfallstelle beordert werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen wurden zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung München gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderung und einem längeren Rückstau bis etwa 23 Uhr führte.

Gut eine Stunde nach diesem Unfall fuhren in der Ausfahrtspur der Anschlussstelle Odelzhausen zwei Pkw aufeinander. Trotz des geringen Sachschadens räumten die beiden Fahrer die Ausfahrtspur nicht, sondern blieben dort bis zum Eintreffen der Polizei stehen. Dies führte zu weiteren erheblichen Behinderungen, da nachfolgende Fahrzeuge die Autobahn an der Anschlussstelle Odelzhausen nicht verlassen konnten.

Gegen 18.45 Uhr ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Odelzhausen ein weiterer Unfall, bei dem ein 56-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg auf den vorausfahrenden Wagen auffuhr, der wegen dem noch bestehenden Rückstau abbremste. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf das Auto des Vordermanns aufgeschoben. Ein weiterer Autofahrer, erkannte dies zu spät und fuhr selbst noch auf den Unfallwagen auf. Die Fahrzeuginsassen wurden zum Glück nicht verletzt, allerdings begann das vom Unfall beschädigte Auto im Motorraum zu qualmen und leicht zu brennen an. Ein vorbeifahrenden Lastwagenfahrer erkannte die Situation und konnte den entstehenden Brand mit seinem Feuerlöscher ersticken, bevor die alarmierten Feuerwehren an der Unfallstelle eintrafen.