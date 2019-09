Die vergangenen Wochen hat die 30-jährige Dachauer Kunststudentin Anna Dietze in einem winzigen gläsernen Atelier gearbeitet. Damit will sie auch auf die Raumnöte der Dachauer Künstler hinweisen

Das "Tiny Atelier" ist ein Experiment. Es geht der Frage nach, wie viel Raum ein Künstler zum Arbeiten braucht. Es ist aber auch ein künstlerisch visualisierter Denkanstoß, der darauf aufmerksam machen soll, dass es für junge Künstler im Raum Dachau kaum adäquaten Raum zum Arbeiten gibt. Anna Dietze, die 30-jährige Kunststudentin aus Dachau, die nun drei von vier Wochen auf 2,5 Quadratmetern in zwei zusammengestellten verglasten Telefonhäuschen auf einem brachliegenden Grundstück mitten in Dachau gearbeitet hat, wertet ihren Beitrag zur KVD-Jubiläumsausstellung "Raus" als Erfolg. Wenn sie auch nach wie vor nicht weiß, wo sie künftig kreativ arbeiten kann. Leicht könnte man das mobile Atelier auf Zeit übersehen: In der Kurve steht es, gegenüber der Eisdiele Venezia, ein paar Stufen unterhalb der Straße. Hohes Gestrüpp auf weißem Flusskiesel verbergen ein wenig die beiden ausrangierten Telefonhäuschen. Einst Spezialanfertigungen für die Dachauer Altstadt, seit Jahren ausrangiert und nutzlos auf dem Bauhof der Stadt und jetzt erst wieder reaktiviert - wenn auch zu einem anderen Zweck.

Die junge Grafik-Designerin, die seit 2016 an der Akademie Kunst studiert, freute sich beim Anblick der Telefonzellen doppelt. Denn auf dem Glas einer Kabine entdeckte sie einen Aufkleber, den sie selbst vor zehn Jahren aufgeklebt hatte. "Cool", sagt sie und ließ ihn deshalb kleben. Ebenso blieb die Werbung des Telefonanbieters, die nicht besser zu dem Projekt hätte passen können: "Hier stecken tausend Geschichten drin."

Von der Telefonzelle zum Atelier: Mit Dachpappe und einer provisorisch nur angelehnten Plexiglastür hat Anna Dietze die beiden Elemente verbunden und sich dort spartanisch eingerichtet: ein aufgehängter und höhenverstellbarer kleiner Tisch, ebenfalls an Ketten aufgehängte Regale, ein Stuhl, das war's.

Heiß heizt die Sommersonne das verglaste Atelier auf, kalt dringt die Nachtluft durch die breiten Spalten. Wasser gibt es nur auf der gegenüberliegenden Seite an einem Brunnen, Strom gar nicht und eine Toilette sowieso nicht. "Zum Glück wohne ich nicht weit weg", bemerkt Anna Dietze.

Ein bisschen kam sie sich wie in einem Aquarium vor. "Anfangs war das schon unangenehm", sagt sie und erzählt von "komischen" Blicken der Passanten, die sie anstarrten und denen sie sich ausgeliefert fühlte. Doch dann drehte sie den Spieß einfach um. Beobachtete die Leute, zeichnete ihre Gesichter auf das Plexiglas und auf Notizzettel, die sie an das Glas klebte. Misstrauische Blicke, aber auch ein paar belustigte. Und plötzlich fühlten sich die Passanten selbst beobachtet und suchten schnell das Weite. Anna Dietze lacht. "Das hat wirklich Spaß gemacht."

Die Tür wird ungeplant zur gläsernen Leinwand. Auf ihr holt die Künstlerin "das Innen nach außen und das Außen nach innen". Anna Dietze zeichnet darauf aber nicht nur Gesichter, sondern auch ihre Umgebung: ein Spinnennetz, Äste, und die Büsche, von denen noch mehr folgen sollen. Die Zeit wurde ihr in ihrem Atelier nicht lang, vielmehr zu kurz. Zumal sie eine Woche krankheitsbedingt aussetzen musste. Marian Wiesner nutzte in dieser Zeit das Atelier und spann Flachs zu Garn.

Dass ihr Atelier, das gleichzeitig eine Installation war, von Vandalismus völlig verschont geblieb ist, darauf ist sie stolz. Gerade zur Volksfestzeit waren die Bedenken groß. Anna Dietze deutet auf die beiden kleinen Astgabeln rechts und links der "Tür" und schmunzelt. "Das sind meine Hausgeister. Vielleicht hat sich deshalb niemand herangetraut."

Anna Dietze ist trotzdem froh, dass sie das Experiment, das sie in einem fiktiven "Vorläufigen Forschungsbericht des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst" zusammengefasst hat, jetzt abschließen kann. Spaß hat es gemacht, aber es wurde auch deutlich: Viel Raum braucht ein Künstler nicht, aber doch mehr, als das Tiny Atelier bietet. "Für die kurze Zeit war es okay. Nur auf Dauer geht es nicht." Was mit der Installation, "ihrem" mobilen Atelier jetzt passiert, weiß sie noch nicht. So lange das Grundstück nicht bebaut oder von der Stadt benötigt wird, hofft sie, dass sie stehen bleibt und sie hin und wieder hier an der Tür weiterarbeiten kann. So lange jedenfalls, bis idealerweise die Stadt vielleicht doch einen bezahlbaren Arbeitsraum für junge Künstler zur Verfügung stellt. "Es wäre doch schade, wenn es hier irgendwann keine Kunst und keine Kultur mehr gäbe, weil es für uns keinen Raum gab."