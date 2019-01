14. Januar 2019, 22:02 Uhr Anmeldungen für Petershausen Vorbereitungen zum Faschingszug

Für das Faschingskomitee in Petershausen gibt es derzeit viel zu tun. Das Gremium trifft sich zu Arbeitssitzungen in der Sportgaststätte Olympia am Sportplatz am 16. Januar, 6. Februar und 20. Februar, jeweils um jeweils um 19.30 Uhr. Parallel dazu bittet das Faschingskomitee vor allem die Vereine in und um Petershausen um rege Teilnahme für den Faschingszug am Sonntag, 3. März. Unter den Zugteilnehmern werden wieder drei Fässer Bier (20, 30 und 50 Liter) unter den Zugteilnehmern verlost. Kinder und Jugendliche erhalten im Gegenwert einen Gutschein. Lose werden bei der Aufstellung zum Faschingszug in der Kirchstraße in Petershausen verteilt. Die Verlosung findet anschließend beim Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle statt.

Aus versicherungstechnischen Gründen sollen sich die Faschingszugteilnehmer, wie große oder kleine Gruppen oder Faschingswagen und auch Einzeldarsteller so bald als möglich im Internet auf der Homepage www.faschingskomiteepetershausen.de anmelden.