15. Januar 2019, 22:05 Uhr Anmeldungen Flohmarkt im Kindergarten

Wer Interesse daran hat, gebrauchte Kinderkleidung und Spielzeug zu verkaufen, der kann sich noch bis Mitte Januar zum Verkauf beim Frühlingsflohmarkt im Caritas-Kindergarten Nazareth anmelden. Der Flohmarkt findet am 10. Februar von 10 bis 12 Uhr im Kindergarten in der Ludwig-Thoma-Straße 16 in Dachau statt. Interessierte können das Anmeldeformular online unter tinyurl.com/anmeldung-nazareth-flohmarkt ausfüllen.