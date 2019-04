11. April 2019, 21:52 Uhr Anmeldung von Montag an Pfingstferienbetreuung für Dachauer Kinder

Die Stadt Dachau bietet in den Pfingstferien eine Ferienbetreuung für Kinder aus Dachau im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Das Angebot richtet sich bevorzugt an berufstätige Eltern, kann aber von allen Eltern gebucht werden. Im Jugendzentrum Ost werden Kinder von sechs bis neun Jahren betreut, im Jugendzentrum Süd Kinder von neun bis zwölf Jahren. Für die Kinder wird in der zweiten Ferienwoche vom 17. bis 21. Juni ein buntes Programm angeboten. Die Ferienbetreuung findet täglich von 8 Uhr bis 15.30 Uhr statt. Von 7.30 Uhr an können die Kinder gebracht werden. Die Ferienbetreuung ist tageweise buchbar. Die Kosten belaufen sich auf 30 Euro pro Tag inklusive Verpflegung und Ausflüge (für jedes weitere Geschwisterkind die Hälfte). Die Anmeldeformulare sind von Montag, 15. April, an über die städtische Homepage abrufbar.