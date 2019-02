5. Februar 2019, 22:15 Uhr Anmeldung Singen und Basteln im Bezirksmuseum

Die Ausstellung "Winterfreuden" im Bezirksmuseum in der Dachauer Altstadt kann man nicht nur ansehen, man kann sie auch hörend und bastelnd erleben. Ein "Schifahrer-Gsangl" hat das Museum für Sonntag, 10. Februar, geplant. Von 15 Uhr an, nach den Führungen, die um 14 Uhr beginnen, laden Eva Bruckner und Ernst Schusser vom Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern zum gemeinsamen Singen ein. Auf dem Programm stehen Lieder aus der Region, die den Wintersport zum Thema haben. Die Gesangsrunde ist kostenlos. Die Liedblätter stellt das Volksmusikarchiv zur Verfügung. In der Woche darauf am Samstag, 16. Februar, veranstaltet das Bezirksmuseum eine dreistündige Schmuckwerkstatt. Anmeldungen dazu sind erwünscht unter Telefon 08131/5675-13 oder per E-Mail an verwaltung@dachauer-galerien-museen.de. Die Teilnehmer bekommen zunächst eine Führung durch die Ausstellung. Nach einem kleinen Imbiss lassen sich die Teilnehmer inspirieren von den kristallinen Formen der Schneeflocken und Eisblumen. Aus verschiedenen Materialien können Anhänger und Ketten, Broschen oder Ohrringe hergestellt werden. Angeleitet wird die Schmuckwerkstatt von einer Goldschmiedin. Die Gebühr für die Teilnahme beträgt 15 Euro, dazu kommen 15 Euro Materialkosten. Beginn ist um 13.30 Uhr. Die Ausstellung Winterfreuden ist zu sehen bis 7. April. Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 13 bis 17 Uhr.