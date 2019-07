1. Juli 2019, 21:40 Uhr Anmeldung Fahrradtour zu Dachauer Stolpersteinen

Die KZ-Gedenkstätte veranstaltet am Samstag, 13. Juli, zwischen 14 und 16.30 Uhr eine Fahrradtour zu den 15 Stolpersteinen, die in der Stadt Dachau an den früheren Wohnorten von NS-Opfern verlegt wurden. Referentin ist Brigitte Fiedler. Die im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln sollen an die Schicksale der Menschen erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Künstler Gunter Demnig hat die Stolpersteine verlegt. Er begann mit seinem Projekt im Jahr 1992. Sein Leitmotiv ist ein Spruch aus dem Talmud, einem der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums: "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist." Mit den Stolpersteinen wird einem individuellen Opfer und seiner Lebensgeschichte gedacht. In Dachau werden die Stolpersteine für als Juden verfolgte Bürger, für Opfer der NS-Euthanasie und für politisch Verfolgte seit November 2015 verlegt. Sie befinden sich an den letzten selbst gewählten Wohnorten der NS-Opfer. Die Verlegung in Dachau wird von einem breiten Bündnis getragen. Bei der Fahrradtour sollen diese Geschichten erkundet und die Hintergründe dazu beleuchtet werden. Treffpunkt ist am Busbahnhof Dachau, Bahnhofsplatz 1. Interessierte müssen sich anmelden bis spätestens Dienstag, 9. Juli, unter der E-Mail-Adresse bildung@kz-gedenkstaette-dachau.de. Die KZ-Gedenkstätte weist darauf hin, dass die Teilnehmer ihr eigenes Fahrrad mitnehmen müssen.