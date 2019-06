17. Juni 2019, 20:59 Uhr Anmeldung erforderlich Kinoabend im Mehrgenerationenhaus

Der VdK und das Mehrgenerationenhaus Dachau veranstalten am Montag, 24. Juni, einen Kinoabend. Gezeigt wird der Film "Im Weltraum gibt es keine Gefühle". Der 18-jährige Simon leidet am Asperger-Syndrom, einer autistischen Entwicklungsstörung, die ein streng geregeltes Alltagsleben ohne Überraschungen überlebensnotwendig macht. Nachdem Simon mit seiner peniblen Art die Freundin seines großen Bruders aus der gemeinsamen Wohnung vertreibt, macht er sich auf die Suche nach der perfekten Frau. Und lernt dabei, dass ein wenig Chaos und Unvorhersehbarkeit für die Liebe unabdingbar sind. Beginn im Mehrgenerationenhaus am Sparkassenplatz ist um 18 Uhr. Anmeldung unter kv-dachau@vdk.de oder mgh@awo-dachau.de.