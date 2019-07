5. Juli 2019, 22:07 Uhr Anmeldung Einschreibung an der Berufsschule

Der erste Unterrichtstag an der Berufsschule Dachau ist im neuen Ausbildungsjahr am Montag, 9. September. Das ist gleichzeitig der späteste Einschreibetermin für die neu angemeldeten Schüler. Der Unterricht beginnt an diesem Tag um 8.30 Uhr. Die Ausbildungsbetriebe für das Schuljahr 2019/2020 können ihre neuen Auszubildenden online anmelden. Dazu steht die digitale Online-Anmeldung der Berufsschule Dachau auf der Internetseite unter www.berufsschule-dachau.de bereit.