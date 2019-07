2. Juli 2019, 22:06 Uhr Anmeldung Damen erkunden Regensburg

Der "Offene Damentreff Kreuz und Quer" veranstaltet am Mittwoch, 10. Juli, eine Tagesfahrt nach Regensburg. Geplant ist, an einer Führung auf die Rosenburg teilzunehmen, eine Falkner-Show zu besuchen und nach Riedenburg in das Kristallmuseum mit der größten Bergkristallgruppe der Welt zu fahren. Rupert Hochleitner, stellvertretender Direktor der Mineralogischen Staatssammlung München, kommt dafür aus München und wird die Damen durch das Museum führen. Die Kosten für die Fahrt inklusive Bus, Eintritte, Führungen und Trinkgeldern betragen 33 Euro pro Person. Damen, die gerne mitfahren möchten, müssen sich anmelden unter der Telefonnummer 08131/269 44 oder unter 08131/203 93. Bei Fragen kann man sich auch an Gabriele Haszprunar wenden unter der Nummer 08131/269 44.