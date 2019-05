5. Mai 2019, 21:52 Uhr Anmelden Fußball-Talente treffen sich in Pipinsried

Ambitionierte A- und B-Juniorenfußballer sind beim FC Pipinsried eingeladen. Die Sportverantwortlichendes Regionalligisten möchten am Freitag, 10. Mai, zusammen mit der kooperierenden TaF Glonntal aussichtsreiche Wege in den profinahen Fußball aufzeigen. "Was dabei gerade den FC Pipinsried besonders attraktiv macht, wird ebenso vorgestellt wie alle Trainer der kommenden Saison", sagt Taf-Pressesprecher Klaus Preß.

2018 hat der neue Vorstand des FC Pipinsried eine wesentlich stärkere Präsenz des Vereins in der Förderung leistungsorientierter Jugendfußballer beschlossen. Hierzu will man Hand in Hand mit der TaF Glonntal arbeiten, um gerade A- und B-Junioren Schritt für Schritt auf das Leistungsniveau des FC Pipinsried zu führen. A-Junioren mit Herren-Spielberechtigung sollen in Zukunft auch immer wieder zu Wettkämpfen in der Liga mitgenommen werden. So sollen ihnen authentische und spannende Einblicke hinter die Kulissen ermöglicht werden. Zum Kennenlernen sind am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr alle Fußballer der Jahrgänge 2004 bis 2001 in die Pipinsrieder NAT-Arena eingeladen. Nach einigen Kurzreferaten wird natürlich auch gekickt. Um eine kurze Voranmeldung bis spätestens am Vortag der Veranstaltung per SMS/WhatsApp an 0172/822 15 16 wird gebeten.