6. März 2019, 21:46 Uhr Anmelden für VHS-Kurs Fastenbier aus der Hausbrauerei

Wer lernen will, wie er sein eigenes Bier brauen kann, sollte einen Kurs der Volkshochschule Röhrmoos besuchen. Teilnehmer erfahren Wissenswertes über den Gerstensaft und lernen, dass Bier brauen auch zu Hause möglich ist. Egal, wie man sein Bier mag, alles ist in der eigenen Hausbrauerei möglich. Die Kursteilnehmer brauen gemeinsam ein Fastenbier mit Geräten, die in fast jedem Haushalt vorhanden sind. Damit der Genuss nicht zu kurz kommt, wird auch ein Bier verkostet. In der Teilnahmegebühr von 45 Euro sind die Materialkosten enthalten. Teilnehmer sollen eine Brotzeit, Trinkglas, Block und Stift mitbringen. Der Kurs findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 17 Uhr im w5-Bürgerhaus in Schönbrunn statt. Anmeldung unter www.vhs-roehrmoos.de oder 08139/994138.