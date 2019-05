21. Mai 2019, 21:52 Uhr Anmeldefrist Wanderung auf dem Jakobsweg

Das junge Landvolk macht am Samstag, 1. Juni, eine Wanderung durch den Landkreis. Beginn in Mariabrunn ist um 13.30 Uhr. Gemeinsam gehen die Teilnehmer auf dem Jakobsweg nach Ampermoching und weiter nach Dachau zum Ziel St. Jakob. Der Weg führt an der KZ-Gedenkstätte vorbei. Ende des Ausflugs gegen 18 Uhr. Gemeindereferentin Gabi Ulrich wird verschiedene Stationen gestalten. Treffpunkt am Parkplatz der Gaststätte Mariabrunn, Anmeldung bei Martina Prasser unter 0 81 39/99 68 70.