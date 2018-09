18. September 2018, 22:03 Uhr Anmeldebeginn Fitnessprogramm beim WSV Röhrmoos

Getreu dem Motto "Die Sieger des Winters werden im Sommer geboren" beginnt der WSV Röhrmoos mit seinem Fitnessprogramm. Möglichkeiten, um der Herbstdepression entgegen zu wirken gibt es hier reichlich. Die Skigymnastik für alle Altersklassen findet wie gewohnt jeden Dienstag in der Schulturnhalle statt. Start ist am 16. Oktober. Die Kinder-Skigymnastik findet von 17.30 bis 18.30 Uhr statt, die Jugend-Skigymnastik von 18.30 bis 19.30 Uhr und die Power-Gymnastik für Erwachsene direkt im Anschluss von 19.30 bis 20.30 Uhr. Das Angebot der Skigymnastik ist für alle Vereinsmitglieder kostenlos. Das Spinning startet bereits am 4. und 5. Oktober. Es werden zwei Zehner-Staffeln und eine verkürzte dritte Staffel gefahren. Die Zeiten der zwei Einheiten am Donnerstag- und der drei Einheiten am Freitagabend sind auf der Homepage einsehbar. Neu in diesem Jahr: Wer sich gleich zu Beginn für alle drei Staffeln anmeldet, zahlt insgesamt nur 120 Euro. Ansonsten kostet die erste Staffel 60 Euro. Wer nach einem anstrengenden Montag körperliches Training aber gleichzeitig auch Erholung und Entspannung sucht, ist bei Anna Mager richtig. In einer von zwei Einheiten (18.45 bis 20 Uhr oder 20 bis 21.15 Uhr) führt sie ihre Teilnehmer in die Welt des Prana Flow, eine Weiterentwicklung des Vinyasa Flow Yoga, ein. Dieses ganzheitliche Training, das sich vor allem auf das Zusammenspiel von Atmung und fließenden Bewegungen konzentriert, findet im Bewegungsraum des W5-Bürgerhauses in Schönbrunn statt. Los gehts ab dem 15. Oktober. Anmeldungen auf www.wsv-roehrmoos.de.