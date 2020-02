Die Anwohner der Ostenstraße in Dachau und die der ehemaligen Papierfabrik sind derzeit durch die Abbrucharbeiten sehr belastet. In Zukunft werden sie durch den Verkehr aber noch mehr belastet sein. Insbesondere, wenn die alleinige Erschließung in Zukunft über die Ostenstraße Nord und Süd erfolgen muss, denn der Bau der Bahnunterführung wird noch Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte in Anspruch nehmen.

Bisher ist man davon ausgegangen, dass eine Bebauung erst nach Fertigstellung der Unterführung möglich ist, dieser zeitliche Zusammenhang wurde in der vergangenen Bauausschusssitzung jedoch entkoppelt. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) teilte dem Gremium auf Nachfrage von Stadtrat Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) mit, dass das Verkehrskonzept stufenweise aufgebaut sei. Daraus lasse sich ableiten, welche Bebauung ohne den Anschluss an die Freisinger Straße auf dem MD-Gelände verträglich sei. Das sei der Teil, der im ersten Bauabschnitt realisiert werden soll, denn dieser sei für das Umfeld verträglich. Das Bündnis für Dachau hat nun beantragt, dass dies im Bauausschuss genauer dargelegt werden soll, damit sich die Anwohner ein Bild von der tatsächlichen Sachlage machen können.