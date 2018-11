30. November 2018, 22:02 Uhr Anlaufstelle Homepage Anschubhilfe für Dachau-App

Stadt tritt Online-Projekt auf zwei Jahre bei

Wie lassen sich die Online-Aktivitäten der Stadt optimieren? Wie der Einzelhandel in Sachen Online-Geschäft stärken? Darüber haben die Stadträte im Hauptausschuss beraten. Wichtig sei, wie bereits geplant, die Homepage der Stadt auf den neuesten Stand zu bringen und für Smartphones nutzbar zu machen. "Das ist der erste Anlaufpunkt für alle Bürger", betonte Wirtschaftsreferent Florian Schiller (CSU).

Was den Einzelhandel betrifft, gibt es offenbar kein großes Interesse. Jedenfalls kamen zu einer Info-Veranstaltung der städtischen Wirtschaftsförderung zum Thema Online-Handel nur wenige Geschäftsleute. Auch der Aufbau einer digitalen Einkaufswelt für Dachau, wie es einige Gemeinden als Pilotprojekt versuchen, wird für die Stadt nicht die Lösung sein. Darin waren sich die Kommunalpolitiker einig. Diese Modelle, wie etwa das Portal "Wir-in-Günzburg", "kosten viel Geld und dümpeln nur vor sich hin", sagte Schiller. Große Effekte erwarten sich die Stadträte auch nicht von der App "Dahoam in Dachau", die sich selbst als "lokale App für Stadtgeschehen, Kultur, Einkaufen und Ausgehen" präsentiert. Probeweise wird die Stadt dennoch für zwei Jahre beitreten. Nach einem Jahr will man das Projekt evaluieren, die Koordination übernimmt die städtische Wirtschaftsförderung. "Ein Garant ist das nicht, aber ein Signal", sagte Schiller. Dagegen mahnte Jürgen Seidl (FDP), "über eine Anschubhilfe soll das Engagement der Stadt nicht hinausgehen."