20. Februar 2019, 21:37 Uhr Anlässlich der Europawahl Landkreis veranstaltet Contest "Mein Europa"

Anlässlich der anstehenden Europawahl am 26. Mai und im Rahmen der Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Auschwitz veranstaltet der Landkreis Dachau einen Wettbewerb für Jugendliche mit dem Thema "Mein Europa". Der Wettbewerb richtet sich an alle Schüler ab der fünften Klasse, die sich mit dem Thema Europa auseinandersetzen möchten. "Egal, in welcher Form - als Zeichnung, Bild, Foto, Gedicht, oder auch als Essay - jeder Beitrag ist willkommen", teilt das Landratsamt mit. Eine Jury bewertet die angereichten Werke. Wesentliches Beurteilungskriterium einer Arbeit ist der erkennbare europäische Bezug auf das Leben vor Ort oder als Jugendlicher in Europa. "Die Idee ist während unseres Besuchs im Partnerlandkreis Oświęcim in Januar dieses Jahres entstanden. Mit meinem Amtskollegen Marcin Niedziela wollen wir ein Zeichen für unser gemeinsames Europa setzen" sagt Landrat Stefan Löwl (CSU). "Der gleiche Wettbewerb ist auch bei unseren Freunden in Polen geplant."

Einsendeschluss der Arbeiten ist der 15. Mai. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, beispielsweise ein InterRail-Ticket für die Altersklasse Ü16. "So können die Jugendlichen das grenzenlose Europa mit seiner kulturellen und historischen Vielfalt sowie die Miteuropäerinnen und Miteuropäer kennenlernen", schreibt das Landratsamt. Sich die Frage "Was bedeutet Europa für mich?" zu stellen, sei gerade im Vorfeld der Europawahl sehr wichtig. Die Einzelheiten zu diesem Projekt sowie Teilnahmebedingungen finden Interessierte im Internet unter dem Link: www.landratsamt-dachau.de/mein-europa.