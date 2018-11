6. November 2018, 22:22 Uhr Angriff Traumatisches Erlebnis

Ein Rottweiler verletzt eine 17-Jährige schwer - besorgte Nachbarn hatten zwei Wochen zuvor vor dem Tier gewarnt

Von Thomas Hürner, Dachau

In den sozialen Netzwerken hat der 17-jährige Jugendliche den Familienhund als "Beast" und "Killer" präsentiert und sich selbst als skrupellosen Draufgänger von der Straße. Es sind Selbstzuschreibungen, die sich im Nachgang nicht mehr wie pubertäres Gehabe, sondern wie eine Drohung lesen lassen. Das "Beast", in diesem Fall ein ausgewachsener Rottweiler, riss sich am 30. Oktober von der Leine des Jugendlichen los, fiel eine gleichaltrige Schülerin aus Karlsfeld an und verletzte diese schwer. Ereignet hatte sich der Vorfall in Dachau-Ost, wo sich die Schülerin gemeinsam mit einer Freundin und deren Chihuahua von einem Fastfood-Restaurant in einen Park aufmachen wollte. Sie trafen auf den Jugendlichen, in Begleitung von einem Kumpel und dem Rottweiler. Die beiden Hunde kennen und verstehen sich nicht besonders, das war den Beteiligten offenbar bewusst. Dann wurde es unübersichtlich, fest steht aber offenbar: Der Rottweiler hatte sich fest im Oberschenkel der Schülerin verbissen, war nur schwer von diesem zu trennen - und dann gingen die beiden Jugendlichen mit dem "Beast" einfach weiter, beinahe so, als wäre nichts gewesen. Die Geschädigte und ihre Familie haben inzwischen Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gestellt. Aber wären diese fahrlässige Körperverletzung und das traumatische Erlebnis für das Mädchen zu verhindern gewesen?

Besorgte Nachbarn hatten sich etwa zwei Wochen vor dem Vorfall mit einem Schreiben an die Stadt gewandt und sowohl ihre Angst vor dem gefährlichen Hund als auch vor seinen Besitzern dargelegt. Einen Tag darauf musste die Polizei anrücken, weil der Rottweiler gegenüber einem Kind aggressiv wurde. Verletzt wurde niemand, die Besitzer waren aber vor dem Eintreffen der Beamten verschwunden. Trotzdem wurde erst nach der Attacke auf die Schülerin aus Karlsfeld gehandelt. Unter lauten Protesten der Besitzer wurde der Rottweiler am Montagvormittag ins Tierheim des Tierschutzvereins Dachau gebracht. Bei der Abholung waren eine Polizeistreife, die Hundestaffel und Mitarbeiter von der Stadt vor Ort.

Josef Hermann, der zuständige Abteilungsleiter bei der Stadt Dachau, verweist auf "bestimmte rechtliche Vorgaben" und sagt: "Ich finde, wir haben relativ schnell reagiert." Das bürokratische Prozedere nehme eine gewisse Zeit in Anspruch, außerdem habe der Hund erfolgreich einen sogenannten Wesenstest absolviert. In diesem wurde der Rottweiler von einem Gutachter als "nicht gefährlich" eingestuft. "Es kommt immer wieder vor, dass Bedenken von Anwohnern vorgetragen werden", sagt Hermann, "unsere Aufgabe ist es dann, der Sache nachzugehen und zu ermitteln." In diesem konkreten Fall habe sich das als schwierig erwiesen, weil in dem Schreiben nicht die konkreten Namen der Besitzer genannt worden seien. Hermann sagt aber auch, dass man die Polizei direkt nach Eintreffen des Schreibens der Nachbarn am 18. Oktober darum gebeten habe, sich die Lage vor Ort anzusehen. Einen Tag darauf kam es zu dem Polizeieinsatz wegen des Kindes und laut Hermann dann am 24. Oktober zur eigentlichen Überprüfung - eine Überprüfung, die es laut Polizeisprecher Günther Findl aber nie gegeben hat. Im Gegenteil: Das Schreiben der Stadt sei erst am 25. Oktober bei der Hundestaffel eingegangen.

Derzeit wird der Rottweiler vom Tierschutzverein Dachau beobachtet. Für eine genaue Beurteilung hinsichtlich des Aggressivitätspotenzials des Hundes sei es aber noch zu früh, erklärt die Vorsitzende Silvia Gruber. Auffälligkeiten habe es bislang keine gegeben, diese würden manchmal aber erst im Beisein der Besitzer auftreten. "Ausschlaggebend ist immer das Leinenende", sagt Gruber, die in der Nacht auf Dienstag vor dem Tierheim Wache hielt, weil die Besitzer gedroht hatten, den Hund zu entwenden. Für Gruber jedenfalls steht fest: "Ein Rottweiler ist ein gutes Tier, gehört aber in erfahrene und vertrauenswürdige Hände."