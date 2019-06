20. Juni 2019, 21:50 Uhr Angehörige reisen an Gedenkfeier für ermordete Rotarmisten

Am 78. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 veranstalten die KZ-Gedenkstätte Dachau, der Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und andere um elf Uhr eine Gedenkfeier für ermordete sowjetische Kriegsgefangene. In den Jahren 1941 und 1942 wurden am "SS-Schießplatz Hebertshausen" mehr als 4000 Rotarmisten von der Lager-SS erschossen. Auf der Veranstaltung sprechen Stiftungsdirektor Karl Freller und Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann. Die Generalkonsuln der Russischen Föderation, Sergey Ganzha, der Republik Belarus, Andrei Kulazhanka, und der Ukraine, Yuriy Yarmilko, werden anwesend sein. Außerdem sind 20 Angehörige von insgesamt sieben Opfern eingeladen. Drei Angehörige werden eine Rede halten. Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat ihr Kommen angekündigt. Um 14 Uhr findet ein Rundgang zu "Sowjetischen Kriegsgefangenen im KZ Dachau" in der KZ-Gedenkstätte statt, der bei Interesse auf den ehemaligen SS-Schießplatz ausgeweitet werden kann. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro, Treffpunkt ist das Besucherzentrum der Gedenkstätte in der Pater-Roth-Straße 2a.