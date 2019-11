Unter dem Motto "Lebenslang neugierig" bietet das Mehrgenerationenhaus der AWO am Sparkassenplatz in Dachau ein Treffen an, bei dem man vorbeikommen kann, um sich auszutauschen. Die Leitung hat Ingrid Liedtke. Neugierig und mutig sollten die Teilnehmer sein. Das nächste Treffen der Gruppe ist an diesem Dienstag, 5. November. Wem das zu kurzfristig ist, der kann auch einen Monat später am 3. Dezember vorbeischauen. Die Treffen beginnen jeweils um 10 Uhr und dauern eineinhalb Stunden. Das Gespräch steht in dieser Zeit im Mittelpunkt. Es ist ein Angebot gegen Einsamkeit.