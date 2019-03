8. März 2019, 22:14 Uhr Angebot für Kinder in den Osterferien Singen, tanzen, musizieren

Viertägiger Workshop für Kinder mit und ohne Behinderung

"Spaß an der Musik!" lautet das Motto eines viertägigen inklusiven Musik-Workshops, der in den Osterferien in der Bluenote Musicschool in der Fraunhoferstraße 7 in Dachau stattfindet. Teilnehmen können Kinder mit und ohne Behinderung. Neben Bewegung, Singen und Tanzen können die Kinder neue Instrumente kennenlernen, ausprobieren und musizieren. Höhepunkt wird ein kleines Vorspiel für Eltern, Freunde und Bekannte sein. Der Workshop wird zusammen von dem Musikförderverein music4all und der Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung angeboten. Anmelden kann man sich über den Musikförderverein (08131 / 430 84 41) oder die Caritas (08131 / 29 81 900). Die Workshops finden vom 15. bis 18. April jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro.