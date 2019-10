Das Gesundheitsamt Dachau bietet in Zusammenarbeit mit der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle München Eltern die Möglichkeit, bei ihren Kindern eine kostenlose pädagogische Beurteilung der Hör- und Sprachentwicklung durchführen zu lassen. "Somit sollen Hörstörungen bei Kindern möglichst frühzeitig erkannt werden, um sie einer ausführlichen medizinischen Diagnostik und gegebenenfalls einer entsprechenden Behandlung zuführen zu können", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Beratung des Gesundheitsamtes Dachau wendet sich an Eltern mit Kindern ab dem siebten Lebensmonat. Für den nächsten Sprechtag am Donnerstag, 17. Oktober, im Gesundheitsamt Dachau in der Dr.-Hiller-Straße 36 sind noch Termine frei. Wer an der Beratung interessiert ist, muss sich telefonisch voranmelden unter der Rufnummer 08131/741433. Dort ist nur vormittags jemand zu erreichen.