Die Korneliuskirche organisiert am 29. September wieder eine familientaugliche Fahrradrallye im Karlsfelder Gemeindegebiet. Die Strecke verläuft über verschiedene Stationen, an denen Aufgaben zu lösen sind, und ist ungefähr zehn Kilometer lang. Start ist an der Korneliuskirche um 10.45 Uhr. Zuvor findet um zehn Uhr ein Gottesdienst statt. Vor dem Start besteht die Möglichkeit, die Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit überprüfen zu lassen. Aus versicherungstechnischen müssen alle Radler einen Helm tragen, und die Fahrräder den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Am Ziel gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und, falls die Witterung es erlaubt, die Möglichkeit, mitgebrachtes Grillgut zu grillen. Außerdem werden Brezen zum Kauf angeboten. Die Startgebühr beträgt acht Euro für alle Personen über 15 Jahren. Der Reinerlös wird für einen guten Zweck verwendet. Für die drei erst platzierten Gruppen gibt es lukrative Preise. Anmeldeschluss ist der 15. September; die Formulare liegen im Gemeindehaus der Korneliuskirche sowie im Pfarramt aus.