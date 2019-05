24. Mai 2019, 22:08 Uhr Anfrage gestellt Betreutes Wohnen: ÜB fordert Klartext

Die Stadtratsfraktion der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) sieht beim Thema betreutes Wohnen in der Stadt Dachau noch erheblichen Entwicklungsbedarf. Die Fraktion hat sich mit einer Anfrage an die Stadt Dachau gewandt. Die Stadträte Rainer Rösch und Peter Gampenrieder möchten wissen, ob der in den Dachauer Grundsätzen der Baulandentwicklung genannte Schlüsselbegriff "geförderter Wohnbau" insbesondere auch Formen von betreutem Wohnen umfasse. Wenn das so wäre, kann sich die ÜB vorstellen, dass in künftigen Anwendungsfällen der Dachauer Grundsätze zur Baulandentwicklung neben klassischen Sozialwohnungen und Einheimischenmodellen auch betreutes Wohnen ein Thema sein wird.

"Wir dürfen das betreute Wohnen beim großen Thema bezahlbarer Wohnraum nicht vergessen. Der Bedarf ist vorhanden und wird wohl steigen", so Gampenrieder, der für die ÜB bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr als Oberbürgermeisterkandidat antritt.

Die ÜB verweist vor diesem Hintergrund auf das Alten-Service-Zentrum (ASZ) in Eching, das aus ihrer Sicht ein "erfolgreiches Beispiel in der näheren Umgebung mit einer 30-jährigen Kooperation zwischen der Kommune und einem ortsansässigen Betreiber" sei, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die ÜB hat Siglinde Lebich nach Dachau eingeladen, die Geschäftsleiterin des ASZ Eching. Nach Angaben der ÜB-Fraktion wird Lebich im September zum Thema "Älter werden und betreutes Wohnen vor Ort" sprechen.