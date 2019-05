27. Mai 2019, 21:52 Uhr An Unfallschwerpunkt Motorrad und Auto krachen ineinander

An einer Kreuzung in Günding hat kollidierten am Samstagnachmittag ein Pkw und ein Motorrad. Der Polizei zufolge überquerte ein aus Richtung Unterbachern kommender Autofahrer die Hauptstraße an der Kreuzung zur St. Vitus-Straße. Der 21-jährige Schwabhausener übersah dabei ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 31-jährige Zweiradfahrer aus Olching leicht. Der Schaden beträgt etwa 4500 Euro.