30. Juli 2019, 21:41 Uhr An der Dachauer Kreuzung Münchner-/Schillerstraße Möbelstück mit Ideenbaum

Von VÜN

DachauUnter dem Lärm der Motoren an der Kreuzung Münchner Straße und Schillerstraße hat Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) am Dienstagmittag ein neues öffentliches Möbelstück eingeweiht: das Parklet. Die Idee stamme aus den USA und "soll eine Möglichkeit sein, zu zeigen, wie man einen Parkplatz anderweitig nutzen kann", sagte Hartmann. Das Parklet steht auf dem Parkplatz vor der Eisdiele Crema Gelato, in Zukunft soll es weiterziehen. Wo hin, das werde noch überlegt, so der Oberbürgermeister. Das Konstrukt aus thermobehandelter Kiefer birgt rund acht bis zehn Sitzplätze, in das Möbel integriert sind verschiedene Kräuter und das Herzstück: der Ideenbaum. Der prächtige Oleander Baum thront auf dem Parklet und soll als Möglichkeit dienen, Ideen und Anregungen für die Stadtentwicklung weiterzugeben. Bei der Eisdiele können sich die Bürger kleine Zettel holen, um ihre Ideen zu Papier zu bringen und an den Baum zu hängen. Das Stichwort heißt: Flanierstadt. Ziel ist es, dass öffentlicher Raum "attraktiv, vielfältig und angenehm wahrgenommen wird", heißt es auf einer Infotafel an dem Parklet.