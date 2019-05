20. Mai 2019, 21:47 Uhr An Christi Himmelfahrt Radtour mit dem Bündnis für Karlsfeld

Zur kommunalpolitischen Radltour an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, treffen sich die Teilnehmer um zehn Uhr am Rathaus Karlsfeld. Die Veranstaltung des Bündnisses für Karlsfeld steht unter dem Motto: Bauboom in Karlsfeld. An allen Ecken und Enden wird gebaut. Der Neubau beider Grundschulen hat begonnen, das Gymnasium befindet sich in der Planung, die Krenmoosstraße wird saniert, die Sozialwohnungen an der Parzivalstraße sind bald bezugsfertig. Darüber informieren die Gemeinderäte der Bündnis-Fraktion. Die dreistündige Tour endet mit der Einkehr in einen Biergarten, bei schlechtem Wetter wird sie auf Sonntag, 2. Juni, verschoben. Mehr Informationen auf www.buendnis-fuer-karlsfeld.de.