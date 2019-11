Eigentlich hatten sie sich nur etwas zum Essen besorgen wollen. Doch der Besuch eines Fastfood-Lokals endete für zwei junge Burschen im Krankenhaus. Als sie am 27. April dieses Jahres das McDonald's-Restaurant am Dachauer Bahnhof verließen, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit anderen Gästen des Lokals. Einer der Schläger soll ein 22-jähriger Afghane gewesen sein, der damals in dem Restaurant gearbeitet hat. Er steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Dachauer Amtsgericht.

Die beiden 18-jährigen Burschen wollten sich im McDonald's ein paar Burger kaufen. Sie wurden von zwei 17-jährigen Mädchen begleitet. In dem Fastfood-Lokal hielten sich drei Gäste auf, die mit dem Angeklagten befreundet sind. Einer der Drei machte die Mädchen an. Das wollten ihre Begleiter nicht dulden. "Ich fragte, was das soll", sagte einer der beiden 18-Jährigen vor Gericht. "Wenn ihr Stress wollt, dann geht raus, hat einer von denen dann gesagt", berichtete eine der beiden 17-jährigen Schülerinnen.

Die Auseinandersetzung schien zunächst beendet zu sein. Die beiden 18-Jährigen erhielten von einem McDonald's-Mitarbeiter die Burger und gingen aus dem Lokal hinaus. Die anderen drei Gäste und der Angeklagte seien ihnen gefolgt und hätten sie erneut angepöbelt, so einer der 18-Jährigen vor Gericht. Dann sei alles ziemlich schnell gegangen. Einer der Freunde des Angeklagten habe zugeschlagen, so eine der 17-jährigen Schülerinnen. "Am Anfang prügelten zwei von denen auf einen von uns ein, dann alle vier auf einen von uns". Einer der Angreifer soll einen Stock benutzt haben. "Als mein Freund auf dem Boden lag, haben sie weiter auf ihn eingeschlagen und ihn mit Füßen getreten", sagte eines der Opfer vor Gericht. Der Angeklagte sei auf ihn drauf gesprungen und habe immer wieder auf ihn eingeprügelt. Der 18-Jährige zog sich Platzwunden an Stirn und Hinterkopf zu, sein Freund erlitt eine Gehirnerschütterung und Verletzungen am Knie. "Alle vier schlugen auf mich ein. Ich wurde am ganzen Körper getroffen", so der Zeuge vor Gericht.

Eines der beiden Mädchen alarmierte die Polizei. "Als wir am Tatort eintrafen, waren die Schläger schon verschwunden", sagte eine Polizeibeamtin aus, die den Fall bearbeitet hat. Der McDonald's-Mitarbeiter, der die Schlägerei beobachtet hat, nannte der Polizei den Namen des Angeklagten. Die Identität der anderen Angreifer ist unbekannt. Für die Zeugen gibt es keinen Zweifel, dass der junge Afghane an der Schlägerei beteiligt war. Der allerdings bestreitet den Vorwurf und beruft sich auf sein Aussageverweigerungsrecht, wie sein Verteidiger vor Gericht erklärte. Weil der Angeklagte der deutschen Sprache nicht mächtig ist, wurde ein Dolmetscher hinzugezogen. Die Verhandlung am Amtsgericht Dachau wird am 19. November fortgesetzt. Auf Antrag der Verteidigung soll der McDonald's-Mitarbeiter bezeugen, dass der Angeklagte nicht an der Schlägerei beteiligt war.