24. Februar 2019, 21:56 Uhr Amtliche Mitteilungsblätter Kritische Konkurrenz

Der Landkreis und einige Kommunen geben regelmäßig Bürgermagazine heraus, in denen sie über ihre Orte informieren. Doch ist diese Mischung aus amtlichen und journalistischen Inhalten rechtens? Der Bundesgerichtshof verbietet den Rathäusern, mit lokalen Zeitungen zu konkurrieren

Von Thomas Hürner

Der Start des neuen Bürgermagazins "Kreis.BLICK!" im September vergangenen Jahres war allein schon optisch verheißungsvoll. Auf der Titelseite spiegelt sich die Vogelperspektive aufs Dachauer Land am Flügel eines Segelfliegers, das eigens kreierte Logo und die Titelgeschichten werden mit farblichen Spielereien in Szene gesetzt. Und auch die Berichterstattung ist bunt: Die Geschichtenerzählerin Wilma Pfeiffer spricht in einem Interview über unbekannte Details aus dem Leben der Kaiserin Sisi, im selben Format werden die Protagonisten des neuen Landkreis-Films vorgestellt, und es gibt eine Reportage-Serie mit dem Titel "Außergewöhnlich wohnen im Landkreis Dachau", in der es zur Premiere um ein Architektenpaar geht, das sich dem denkmalgeschützten Geburtshaus des Weihbischofs Josef Neuhäusler in Eisenhofen widmet. Auf Seite elf grüßt Landrat Stefan Löwl (CSU) die Leser: Im neuen Bürgermagazin werde ein Blick auf den Landkreis geworfen, "manchmal mit der Lupe, manchmal aus der Distanz".

Die Frage ist aber, ob diese Mischung aus amtlichen und journalistischen Inhalten überhaupt rechtens ist. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Dezember entschieden, dass kommunale Mitteilungsblätter zwar informieren, aber nicht das gesellschaftliche Leben einer Gemeinde abbilden dürfen. Die Begründung: Journalismus ist Aufgabe der Presse, nicht des Staates. In der Praxis bedeutet dies erst einmal große Ungewissheit, weil sich eine scharfe Trennung zwischen dem Erlaubten und Unerlaubten noch nicht eindeutig vornehmen lässt. "In einigen Bereichen tappen wir trotz des Urteils noch im Dunkeln", sagt Matthias Schaefer, Fachanwalt für Medienrecht aus München. Der Gesetzgeber müsse Klarheit darüber schaffen, was noch als amtliche Information durchgehe, denn journalistische Inhalte seien per se nicht verboten. Ein Bericht über die letzte Gemeinderatssitzung oder ein Interview mit einem Kommunalpolitiker zu einem bestimmten Thema dürften unproblematisch sein, glaubt Schaefer. Aber: "Über vieles, was darüber hinausgeht, müssen womöglich die Gerichte entscheiden."

Ein solcher Rechtsstreit war auch der Anlass für das BGH-Urteil vom Dezember. Ein kostenloses und wöchentlich erscheinendes Mitteilungsblatt im baden-württembergischen Crailsheim enthielt nicht nur Bekanntmachungen, sondern auch allerlei Berichte mit starkem Bezug zum gesellschaftlichen Leben. Die Südwest Presse sah darin einen Verstoß gegen die Pressefreiheit und klagte. Das Crailsheimer "Stadtblatt" darf in der jetzigen Form nicht mehr erscheinen.

Steht das auch den Amtsblättern im Landkreis Dachau bevor? "Wir werden uns das genauer ansehen und dann entscheiden", sagt Löwl, der im Vergleich zum Fall in Baden-Württemberg einen entscheidenden Unterschied ausmacht: "Unser Bürgermagazin erscheint nicht wöchentlich, sondern vierteljährlich. Ich sehe es also nicht als direkte Konkurrenz zur lokalen Presse." Für Wolfgang Reichelt, Pressesprecher des Landratsamts, lässt das Gericht "nach der ersten Einschätzung einen recht breiten Spielraum für - auch subjektive - Einzelfallbetrachtungen." Die Thematik werde derzeit in den kommunalen Spitzenverbänden diskutiert, sagt Reichelt, "sobald wir eine Einschätzung oder sonstige Handlungsempfehlungen erhalten, werden wir diese selbstverständlich berücksichtigen." Bei den zukünftigen Ausgaben werde man aber bereits auf einen strengeren "Landkreis- und Verwaltungsbezug" achten. Wie viele Ausgaben es noch werden, steht ohnehin nicht fest: Am Ende des Jahres prüft der Kreistag, ob das Bürgermagazin weiter erscheinen wird. Die Einführung des "Kreis.BLICK!" geht auf einen Antrag der Freien Wähler zurück, die Auflage liegt bei rund 50 000 Stück. Es steht auch im Internet kostenlos zum Download bereit.

Selbiges gilt auch für das Bürgermagazin der Stadt Dachau "Stadt im Gespräch". Es hat eine Auflage von rund 25 000 Stück in der gedruckten Version, im Gegensatz zum Pendant vom Landkreis ist es optisch deutlich schlichter gestaltet. Die Inhalte beschränken sich größtenteils auf Hinweise zu anstehenden Kultur-Veranstaltungen, Stadtrats- und Ausschusssitzungen sowie kleinen Beiträgen zu Bürger-Auszeichnungen und städtischen Bauprojekten. Der Dachauer Hauptamtsleiter Josef Hermann sieht daher "keine Konkurrenz zu Presseprodukten", auf diesen Standpunkt habe man sich auch "verwaltungsintern" bereits verständigt. Das liege auch an der Produktionsweise von "Stadt im Gespräch": Die Beiträge kommen von den Ämtern selbst, erst dann werden sie von der Stelle für Öffentlichkeitsarbeit redaktionell verwertet.

In der Gemeinde Markt Indersdorf ist der Name auch inhaltlich Programm: Die "Mitteilungen aus dem Markt Indersdorf" beschränken sich weitgehend auf die Bekanntmachung von Terminen sowie Neuigkeiten vom Gemeinderat und der Verwaltung. All das gibt es auch im "Journal K", dem Mitteilungsblatt der Gemeinde Karlsfeld. Allerdings werden hier diese Inhalte durch kleine Beiträge aus dem gesellschaftlichen Leben ergänzt, etwa ein Interview mit einem Mitarbeiter des Weißen Rings Karlsfeld in der letzten Ausgabe oder stimmungsvolle Berichte über Konzerte. "Wir prüfen noch, was geht und was vielleicht nicht mehr gehen könnte", sagt Francesco Cataldo, Geschäftsführer im Karlsfelder Rathaus. Dies müsse jedoch sorgfältig und in aller Ruhe erfolgen, ehe entsprechende Maßnahmen ergriffen würden.

Das Gebot der "Staatsferne der Presse" ist für Philip Baugut, Kommunikationswissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, jedenfalls ein wichtiges Gut im politischen und gesellschaftlichen Leben. Er begrüßt das Urteil des Bundesgerichtshofs, weil die Lokalpresse vielerorts ums Überleben kämpft - "und wo keine Lokalberichterstattung stattfindet, besteht die Gefahr, dass die öffentliche Kontrolle der Kommunalpolitik leidet". Dies könne "schlechtere politische Entscheidungen" zur Folge haben. "Für die Leser muss immer transparent sein, wer hinter der Lokalberichterstattung steckt", sagt Baugut. "Wenn eine Kommune mit ihren Publikationen die Presse allzu sehr imitiert, täuscht sie die Bürger."