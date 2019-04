3. April 2019, 22:14 Uhr Ampertal Bewegung in der heimischen Natur

Seine letzte naturkundliche Wanderung in aktiver Zeit als geschäftsleitender Beamter von Haimhausen macht Otto Felkel am Sonntag, 14. April, zusammen mit dem Ampertal-Gebietsbetreuer Sebastian Böhm. Ziel solcher Kooperations-Wanderungen ist es stets, den Teilnehmern neben der Bewegung auch die nähere Umgebung sowie die heimische Natur näher zu bringen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Parkplatz des SV Haimhausen (Parkplatz der Pizzeria "La Mama"). Die Tour ist rund neun Kilometer lang und geht entlang der Amper nach Fahrenzhausen. Der Hinweg ist auf der Westseite entlang den Auen, zurück geht es über das Hochufer auf der Ostseite.