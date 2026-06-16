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Busunglück im Landkreis DachauKI-Unfallfotos verstören im Netz

Lesezeit: 3 Min.

Ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks filmt an der Unfallstelle nach dem Busunglück in Ampermoching. Im Netz kursieren dagegen KI-generierte Fotos, die dramatische fiktive Szenen zeigen und Angehörige und Opfer retraumatisieren können.
Ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks filmt an der Unfallstelle nach dem Busunglück in Ampermoching. Im Netz kursieren dagegen KI-generierte Fotos, die dramatische fiktive Szenen zeigen und Angehörige und Opfer retraumatisieren können. Niels P. Jørgensen

Unmittelbar nach dem Haimhauser Busunglück kursierten im Internet Fotos der vermeintlichen Unfallstelle, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Der Bayerische Journalistenverband kritisiert, dass unseriöse Anbieter mit dem Leid der Opfer Geld verdienten.

Von Jessica Schober, Dachau

SZ bei Google bevorzugen

Eine Woche ist seit dem tragischen Busunglück in Ampermoching vergangen, bei dem ein siebenjähriger Grundschüler starb und mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Nur kurze Zeit nach dem Aufprall der beiden Fahrzeuge am Mittwochmittag erschienen im Internet bereits Fotos der vermeintlichen Unfallstelle – diese waren laut Bayerischem Journalistenverband (BJV) jedoch mit künstlicher Intelligenz (KI) generiert. „Mit seriösem Journalismus hat das nichts zu tun“, urteilt der Verband.

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